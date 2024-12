"Posle jedne proslave silovao me je jako dobar drug": Ispovjest srpske spisateljice šokirala domaću javnost

Zorana Šulc u iskrenoj ispovjesti otkrila sa kim je varala muža, ko ju je silovao kao tinedžerku, pa progovorila o prijateljici Suzani Mančić ali i o svom se*sualnom životu.

Srpska spisateljica Zorana Šulc je pre nekoliko godina javno ispričala svoju životnu priču punu uspona i padova. Ona je tada otkrila sa kim je varala muža, ko ju je silovao dok je bila tinedžerka, te progovorila o prijateljici Suzani Mančić, ali i o svom se*sualnom životu.

Kako je ispričala na početku, njeni su se roditelji veoma rano rastali, kada je ona imala samo godinu dana.

"Odrasla sam kod babe i dede u jednom malom mjestu u Sremu. Tu sam dobila ljubav koju nisam dobila od roditelja. Možda sam ja baš zato prema svojoj djeci kasnije bila ona majka kokoška koja sjedi nad njima. Inače, ja sam lagala drugu djecu kad sam bila mala da je oko mene porodična idila jer sam se stidela da idem u školu sa ključem oko vrata. Moja majka je plaćala jednoj komšinici da ja posle škole ručam kod nje. Bilo mi je teško kada sam vidjela drugu djecu koja imaju oba roditelja pored sebe. Mada sam ja kasnije shvatila u životu da je to maska kod mnogih ljudi i da to nije idila kao što tako djeluje", ispričala je Zorana u emisiji 'Goli život'."

Govoreći o odrastanju prisjetila se i bolne traume iz tinejdžerskog perioda.

"Posle jedne proslave me je silovao moj jako dobar drug. Ja sam do tada imala samo jednu vezu, bila sam nevina jer me je taj dečko toliko cenio i čuvao. Posle te žurke su drugovi riješili da me otprate kući. I onda se to desilo. Ja sam mislila da se oni nešto šale, nisam mogla da shvatim o čemu se radi. Osjećala sam se bijedno, jezivo. Htjela sam da izvršim samoubistvo. Ubrzo sam otišla za Njemačku a njih nikada nisam vidjela", rekla je ona i dodala da je to bio razlog zašto je napustila Drugu beogradsku gimnaziju."

Htjela je kako kaže da pobjegne iz te sredine.

"Otišla sam u Njemačku i tamo nastavila školovanje. Ubijeđena sam da je moja majka znala šta mi se dogodilo, ali se pravila da ne zna. Mislim da je majci i prijalo što sam otišla, mogla je da vodi svoj život. Ja sam taj događaj potiskivala u sebi i pokušavala da zaboravim. Postojao je taj strah. Ja imam dvije ćerke. Kada su one rasle, imala sam strah da se to ne daj Bože njima nešto slično ne desi", rekla je Zorana Šulc.

Prisjetila se Zorana i kako je upoznala svog supruga.

"Stajala sam sa drugaricom, trebalo je da izađemo a meni je pukao rajsferšlus. Tada su se nosile uzane pantalone, uzane majice. I onda kad on pukne ne možete nigdje da idete. Čekale smo autobus, jedan gospodin je stao kolima i pitao da li može da nas poveze. Rekle smo da može. Drugaricu je odbacio kući a mene je pitao da li možemo negdje da izađemo. I ja sam pristala. Dopao mi se. Bio je poseban, ne samo kako je obučen već i po njegovoj priči. Bio je mlad i uspješan. Sjutra smo se opet vidjeli, posle nedelju dana mi je ponudio brak i posle tri mjeseca smo se vjenčali. Tad sam imala 23 godine. On je završio bankarsku akademiju i u to vrijeme je bio direktor jedne arhitektonske firme, a posle par godina od našeg vjenčanja je osnovao svoju privatnu firmu. Pa onda još jednu, pa još jednu, i tako dalje", ispričala je ona.

Ističe kako je neopisivo bila zaljubljena u svog muža.

"On je bio čovjek koji je uvijek htio da mi ugodi, da me iznenadi. Umio je tako da me odvede na luksuzno ostrvo na sjeveru Njemačke, ili na izložbu u Pariz. Ili jednostavno da spremi večeru pod svijećama. Pisao mi je pjesme, recitovao, vodio na divne koncerte. Pitala sam ga zašto me je oženio a on mi je rekao da sam ja nešto najlepše što mu se desilo u životu", ispričala je ona.

Napominje kako je on bio jako dobar muž, zgodan muž, ali, kako kaže, vjerovatno kad ste uspješan i zgodan muškarac onda vas jure žene.

"I to se dešavalo i naravno da nije mogao da odoli i to je bio razlog zato što sam jednog dana otišla. Nikad nisam bila u strahu da neko može da mi preotme muža. Mislila sam da je to nemoguće. Kada smo se razišli on nikoga nije imao. Par godina nismo govorili jer je on bio uvrijeđen što sam ja tek tako otišla i došla u Beograd", rekla je ona.

Ono što je zanimljivo, Zorana je priznala da je već posle par godina braka i ona počela da vara njega.

"Bila sam ovdje u Beogradu. Bila sam ljuta i razočarana jer sam znala da je imao neku vezicu. On je uvijek dolazio kući i posle svake prevare donosio je neki trofej, neki nakit. Tada sam u Beogradu upoznala jednog slikara i bila sa njim u vezi. Prijalo mi je. Prijalo mi je da sebi dokažem da sam ženka. U tu vezu nisam stupila da bi se osvetila mužu. Jednostavno mi je taj čovjek prijao i ja sam se pustila. Posle sam se vratila mužu i mislim da je primijetio da sam ga prevarila. Bila sam jako umorna, on me je sačekao na aerodromu a ja sam na povratku kući spavala u kolima. rekao mi je - ti ili si izlazila svaki dan, ili si me varala svaki dan. Ili si postala frigidna. Ja sam mu rekla kako sam tužna jer sam napustila prijatelje. On mi nikada nije ništa rekao. On je to osjetio jer je to i sam radio", rekla je ona svojevremeno u emisiji Goli život.

Kaže kako je u vanbračne avanture ulazila bez razmišljanja.

"Volim izenađenja i takve situacije. Bilo je dosta junaka u mom životu. Bio je jedan slikar, jedan poznati pjevač iz Beograda... Svakog od njih sam dobro opisala u knjizi kako bi bili prepoznatiljivi. U rukopisu sam stavila prava imena ali kada je trebalo knjiga da izađe onda sam mijenjala imena. Neki od njih su tužni što nisu u knjizi", rekla je Zorana Šulc i dodala:

"Ja sam se kroz ta varanja svetila muškarcima. Ostavljala sam ih i na taj način se svetila svom ocu. Inače muž nije znao ko su moji ljubavnici. Saznaće iz knjige. Ne znam kako će reagovati."

Inače, Zorana je prijateljica dobra prijateljica Suzane Mančić. Znaju se još iz detinjstva. O njihovom drugarstvu Zorana kaže:

"Preko roditelja smo se upoznali, moj i njen tata su se znali. Suzana je bila žena za kojom su muškarci sijekli vene. Drugačije smo građene ali imamo i drugačiju energiju. Različiti muškarci su nam se udvarali. Oduvijek smo razmijenjivali iskustva o muškarcima", ispričala je.

Na kraju je govorila o se*su u svojoj knjizi ali i u svom životu.

"E*otske scene su u knjizi opisane tačno onako kako su se desile. Kod mene nije bilo sa*o-mazo. Nema vezivanja, batina... To je jedan lijep i divan se*s. Muškarca prepoznam po energiji. Mora po nečemu da bude izuzetan. Kad ga vidim znam da je to to. Bilo je i dosta starijih i dosta mlađih. Nisam imala neki obrazac", rekla je ona.

