Isplivala dugo čuvana tajna o filmu "Montevideo": Poznati glumac odbio ulogu, Bikovića prekorio Bjelogrlić

Film koji je vinuo Miloša u zvijezde krije brojne tajne, a o jednoj je i sam Biković pričao svojevremeno.

Miloš Biković zakoračio je u svijet glume još kao tinejdžer, a njegov talenat i niz uspješnih uloga doveli su ga do priznanja i na međunarodnoj sceni.

Jedna od njegovih istaknutih uloga, u kojoj je igrao fudbalera, u filmu "Montevideo", osvojila je srca publike.



Ipak, malo je poznato da je ova uloga prvobitno bila namijenjena Marku Janketiću, koji je morao da je odbije zbog nemogućnosti da uskladi obaveze na filmu i u pozorištu.

"Dragan Bjelogrlić je dugo razmišljao kome da povjeri ulogu. Imao je veoma nezahvalan zadatak ne samo da debituje kao reditelj već i da otvori prostor jednoj potpuno novoj generaciji glumaca, da im da prostor i povjerenje. Mladi glumci rijetko kad imaju izraziti šarm. On se zarađuje iskustvom, ulogama, odnosom prema poslu" - rekao je Biković prije nekoliko godina u Leskovcu i dodao:

"Dok je birao glavne uloge, nas 15-20 mladih glumaca svakodnevno je išlo na treninge. Nadao sam se da ću dobiti ulogu Ivice Beka i pojaviti se u drugom dijelu, ali nisam imao ambicije za glavnu. U jednom trenutku Dragan me je pozvao i rekao: "Vidi, ja hoću da ti dam Tirketa, ali mnogo si visok i pojma nemaš da igraš fudbal". Rekao sam mu da ću se potruditi oko fudbala. Imao sam treninge kad i cijela ekipa, ali i nasamo s trenerom, i sam sa sobom, kad me niko ne vidi. To je zahtijevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navježbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve posle toga će djelovati kao da "ovaj dečko vlada fudbalom". Tako sam i koncipirao svoj lik" - zaključio je Miloš za domaće medije.

