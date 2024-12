Odala ga jeziva rečenica koju je izgovorio? Holivduski moćnik optužen za ubistvo dvije djevojke, isplivali novi detalji

Holivud bruji o jezivoj rečenici koju je izgovorio Dejvid Pirs nakon što je optužen za ubistvo slavne manekenke i njene prijateljice.

Izvor: Instagram/screenshot

Holivudski producent Dejvid Pirs koji je optužen da je ubio poznatu manekenku i njenu prijateljicu nakon noćnog izlaska navodno je izgovorio rečenicu koja ga je razotkrila u monstruoznom zločinu.

Kako je tada pisao britanski Daily Mail, manekenka Kristi Džajls i njena prijateljica, arhitektica i dizajnerka enterijera Hilda Marsela Kabrales Arzola pronađene su mrtve, dok su njihova tijela bačena ispred bolnice u Los Anđelesu. Bile su su drogirane, silovane i ubijene.

Još u decembru 2021. policija Los Anđelesa uhapsila je holivudskog producenta i bivšeg glumca Dejvida Pirsa, snimatelja Majkla Ansbaha i Branta Ozborna zbog povezanosti sa smrću ove dvije djevojke. Pirs je bio glavni osumnjičeni za ubistvo, dok su Ansbah i Ozborn bili saučesnici u gnusnom činu.

Sada su se pojavili novi jezivi detalji... Pravna analitičarka Keli Himan je u svom podkastu "Once Upon A Crime in Hollywood" podijelila novootkrivene navode u vezi ubistva Keli i Hilde. Kako je naglasila, važan podatak u istrazi je izjava Pirsa da "mrtve devojke ne mogu pričati".

"To nam govori šta je namjeravao. Shvatio je da bi mogao imati koristi i spasiti se ako su ove djevojke zaista mrtve. Jer, da su preživjele, mogle su reći nadležnima šta se dogodilo, a znao je da bi to bio njegov kraj", objasnio je advokat Džoš Riter.

(MONDO/ Katarina Bojović)