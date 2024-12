Pomogao pjevačici da othrani djecu: Nakon smrti supruga ostala sama, a potez Siniše Mihajlovića i dalje pamti

Pjevačica Goca Božinovska podijelila je javnosti nepoznate detalje o Siniši Mihajloviću.

Izvor: Profimedia

Proslavljeni fudbaler Siniša Mihajlović preminuo je na današnji dan 2022. godine, a sportski svijet, ali i čitav Balkan i dalje osjeća prazninu zbog velikog gubitka.

Isto je u Italiji, gdje je bio velika zvijezda. Porodica, prijatelji i poštovaoci njegovog lika i djela danas će u Rimu posjetiti njegovu vječnu kuću. Povodom godišnjice od njegove smrti u Italiju su doputovali njegova majka Viktorija i brat Dražen. Sjećanje na njega ne blijedi, a lijepe uspomene ističu i domaće javne ličnosti.

Među takvima je i pjevačica Goca Božinovska, koja je otkrila da joj je Siniša pomogao kada joj je bilo najteže. Kako je objasnila, upravo on joj se našao kada je ostala bez supruga, sama sa troje djece.

"Sinišina smrt me je baš pogodila. On je bio mnogo dobar čovek. Kada su bile sankcije i zatvorene granice, meni ponište vizu za Nemačku i nisam mogla da idem da pevam. Siniša mi je poslao garantno pismo iz fudbalskog kluba Lacio i ja sam u italijanskoj ambasadi dobila vizu za samo jedan dan, čak i danas čuvam tu vizu", započela je.

"On je svima pomagao i tada mi je rekao: 'Pa gdje ti sa troje djece da ne možeš da radiš, ja ću ti to završitim ništa ne brini!' Bila sam mu i na svadbi kada je pravio u Novom Sadu. Bio je na promociji albuma Suzane Jovanović, i tada je onako bolestan ustao da se pozdravi sa mnom, kao i njegova žena Arijana. Zato me je njegova smrt toliko potresla da danima nisam mogla da dođem sebi", izjavila je ranije pevačica.

Izvor: YouTube/Glamur TV Happy

(MONDO/ Blic/ Katarina Bojović)