Kebina ćerka pokušala da sredi lice, pa obrisala sebi ruku: Peh Nataše Kojić napravio haos na mrežama

Nataša je često na meti komentara zbog pretjerane upotrebe fotošopa

Ćerka pevača Dragana Kojića Kebe, Nataša Kojić, izazvala je veliku pažnju javnosti svojom poslednjom objavom jer se "zaigrala" u fotošopu, a fotku je ubrzo i obrisala.

Naime, pri montaži je pogrešila, pa je polovinu ruke izbrisala pokušavajući da ispravi nedostatke na licu, a komentari su se samo nizali.

Pored podrške za povratak na muzičku scenu, Nataša često dobija kritike i zbog preteranog uređivanja fotografija na svom Instagram profilu, a na fotografiji u nastavku, koja se i dalje nalazi na njenom profilu, vidi se čudan oblik ruke, kao rezultat obrađivanja istih.

Povratak u Srbiju nakon 16 godina

Pevačica Nataša Kojić, ćerka folkera Dragana Kojića Kebe koja godinama živi i radi u Americi, našla se među 30 učesnika koji će se boriti za mesto predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije.

Nataša se plasirala na PZE s numerom "Up and down" i uskoro se očekuje njen povratak iz Amerike posle 16 godina. Pevačica je svoju karijeru započela na Beoviziji 2004. godine, gde se izdvojila pesmom "Oko plavo" i osvojila četvrto mesto.

Nakon tog uspeha, objavila je dva albuma sa hitovima poput "Bezobrazno" i "Fatalna i plava."

Na vrhuncu popularnosti, 2008. godine, odlučuje se za studije muzike na Berkli univerzitetu u SAD i od tada nije dolazila u Srbiju. U međuvremenu, radila je i na muzici za film "Megan" pod umetničkim imenom Taša Kej, što je dodatno doprinelo njenom uspehu u inostranstvu.

