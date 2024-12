Ćerka i unuka su mu isto godište, a smuvao dvije decenije mlađu: Otkrivamo koliko tačno godina imaju Đole i Vesna

Đole i Vesna Đogani sinoć je svom sinu Adrianu slavila punoljetstvo.

Porodica Đogani imala je sinoć veliki razlog za slavlje, jer su sinu Adrianu napravili gala proslavu 18. rođendana. Tom prilikom okupilo se pola estrade, a ponosni roditelji nisu krili emociju.

Dan kasnije, na društvenim mrežama objavljen je i snimak sa slavlja, tačnije trenutak kada su Vesna i Đole Đogani sinu zapjevali pjesmu "Tata, treba da častiš", tokom koje je mladi naslednik i zaigrao. Pogledajte:

Vesna i Đole Đogani pevaju sinu na 18. rođendanu: Jer kad mali Đole porastee

Izrastao mali u zaista prelepog momkapic.twitter.com/5k5eMWwa5v — Nina Krunić (@nina_krunic)December 12, 2024

Malo ko zna da Vesna (46) i Đole (64) uprkos dugogodišnjoj ljubavi, nikada nisu izgovorili sudbonosno "da", ali i da je glavni krivac za to upravo ona.

"Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Nažalost to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se posle dešava u životu. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje", rekla je Vesna ranije za "Grand", i priznala da joj nimalo ne smeta što je njen dragi ne oslovljava sa "supruga" u javnosti.

I pored toga što nisu u zvaničnom braku, i što je razlika u godinama skoro dvije decenije, njihova ljubav i dalje traje, a par pored sina Adriana ima i ćerku Lauru. Popularni denser iza sebe ima brak sa koleginicom Slađom Delibašić, sa kojom je dobio ćerke Marinelu i Silviju.

Đoganijeva starija ćerka se 2013. godine udala za dugogodišnjeg partnera, ali poput braka njenih rodtelja i Silvija se ubrzo razvela. U kratkom braku dobili su ćerku Tiu, a o kojoj je majka nastavila da se stara. Zanimljivo je da je Đole prvo postao deda, a posle par mjeseci dobio treću ćerku, piše "nova.rs".

