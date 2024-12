Ljubila slavnu manekenku, slomila se zbog izdaje, sad se vjerila: Ćerka Majkla Džeksona sreću našla sa kolegom

Ćerka pokojnog Majkla Džeksona, Paris Džekson, vjerila se za Džastina Longa.

Izvor: Instagram/screenshot

Paris, jedina ćerka i srednje dete Majkla Džeksona, izgradila je sopstveni identitet u očima javnosti. Rođena 3. aprila 1998. u Los Anđelesu, od Majkla i njegove bivše supruge Debi Rou, Paris je još od djetinjstva bila suočena sa izazovima slave, a sada je po svemu sudeći pronašla svoju mirnu luku.

Manekenka, pjevačica i ćerka pokojnog kralja popa, Paris Džekson (26), objavila je da se vjerila za kolegu iz svog benda, Džastina Longa. Na društvenim mrežama podijelila je slatku objavu o prosidbi, a odmah je svom dragom čestitala i rođendan.

"Srećan rođendan, mom plavom slatkišu. Život s tobom ovih poslednjih godina bio je neopisiv vrtlog, i nisam mogla ni sanjati o nekome savršenijem od tebe, s kim bih mogla sve to da proživim. Hvala ti što si dozvolio da mogu da se zovem tvojom. Volim te", poručila mu je.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Iako nije otkrila kada i gde ju je Džastin zaprosio, strani mediji su još u septembru primijetili prsten na njenoj ruci. Vjeruje se da su zajedno od 2022. godine, a prije toga, Paris je bila u vezi s još jednim kolegom iz benda, Gabrielom Glenom, s kojim je prekinula 2021. nakon dvije godine veze. Tada je izjavila da joj srce nikada nije bilo više slomljeno.

"Bilo je to najdublje što sam ikada ikog volela, bila je to najintenzivnija ljubav i najintenzivnija izdajakoju sam do sada osetila i doživjela. To je definitivno uticalo na mene, i sada sam jako oprezna oko toga s kim provodim vrijeme, i trudim se da zaštitim samu sebe", rekla je tada i nikada nije dodatno objasnila na kakvu je tačno izdaju mislila.

Paris su ranije takođe povezivali s Tomom Kilbijem, muzičarem Majklom Snodijem i manekenkom Karom Delevinj.

