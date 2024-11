"Jelena je satima plakala, kao kiša": Otkriveni detalji iz Karleušine prošlosti, pjevač ništa nije sakrio

Aca Lukas ispričao je priču o Jeleni Karleuši sa kojom se više puta svađao i mirio.

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Pjevač Aca Lukas nedavno je gostovao u jednom podkastu u kojem je otkrio brojne nepoznanice o sebi.

Priznao je potrošio 70 miliona dolara na kocku, da mu se sin drogirao, ali da se od svih lica sa estrade najviše svađao sa Jelenom Karleušom. Iako su mnogi mislili da jedno o drugom nemaju lijepo mišljenje, jedno za drugo nemaju ružne riječi.

To je dokazao i Aca Lukas govoreći u jednom podkastu pošto se prisjetio jedne vrlo emotivne situacije koju je prošao zajedno sa Jelenom.

"Kada sam se razvodio ona je plakala kao kiša. Plakala je više nego ja i moja supruga, plakala je satima. Mislim ono, ona je više plakala zbog našeg razvoda nego nas dvoje", rekao je pjevač kroz smijeh pa dodao:

"U nekim situacijama kada ti je možda i najteže ona će prva da ti priskoči i da plače sa tobom ako treba. Emotivna je jako, ali ima jedan problem. Jako je inteligentna i pametna, ali joj je jezik još brži od toga. Neki put umije da nešto...znaš ono, da ti nešto kažem, ni to što kaže ne kaže bezveze", rekao je Lukas aludirajući na to da je u mnogim slučajevima pjevačica možda bila u pravu što je rekla iako je izgledalo da je brzopleto to izjavila ili su joj mnogi to zamjerili.

(MONDO/ Katarina Bojović)