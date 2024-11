Robert De Niro zaigrao kolce usred Beograda: Isplivale fotke iz kafane, piči Moravac, a glumac plete li plete

Malo ko zna da je holivudska zvijezda svojevremeno bila u staroj Jugoslaviji, a stare fotografije ponovo kruže mrežama.

Slavni glumac Robert De Niro nikada nije krio da gaji ogromno poštovanje prema našim ljudima. Ovako nešto nije slučajno, s obzirom da je glumac jedno vrijeme i proveo u staroj Jugi, a kruži priča da je u znak zahvalnosti zbog Srbina koji mu je pomogao, i svojoj ćerki dao ime Drena, po rijeci Drini.

Činjenica je da je De Niro tokom sedamdesetih u dva navrata boravio u našoj zemlji tokom međunarodne filmske smotre FEST. Oba puta bilo je zbog promocije - prvi put zbog filma "Kum 2", a drugi zbog filma "Njujork, Njujork".

Mnogi jugoslovenski mediji pisali su tada da je De Niro u Domu sindikata, pred mnogim novinarima i fotografima, zaigrao ni manje ni više nego Moravac, a svojevremeno je za magazin "Profil" otkrio i da je u svojim studentskim danima obišao bivšu Jugoslaviju u želji da vidi kako se živi u dobi socijalizma. Kako je dalje naveo, zajedno sa grupom studenata prvo je otišao put Grčke, a kasnije stopom sam produžio do tadašnje Jugoslavije.

"Nisam imao para, pa sam zaustavljao kamione na putu. Htio sam da stignem do Beograda. Jedan kamiondžija dovezao me je do glavnog trga u Nišu i tu me ostavio. Padala je kiša, smračilo se, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želio sam da osjetim kako pulsira život u Nišu. Nisam se osjećao drugačijim od svijeta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto para u džepu," započeo je svoju priču De Niro.

Robert de Niro se uvatio u kolo, Beograd 1976pic.twitter.com/mHeINVANYa — EmiL (@ViktorPrvi)May 24, 2015

"Zaustavljao sam ljude po ulici nadajući se da će me neko razumijeti, ali – slaba vajda sa znanjem engleskog jezika u tadašnjem Nišu. Onda je jedan prolaznik odgovorio 'O, jes', i meni je laknulo. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to nikako ne bude u hotelu. Želio sam da vidim kako se kod vas živi. A u hotelima odsjedaju stranci. On je odgovorio 'Okej, okej', i pozvao me da pođem s njim," rekao je glumac pa nastavio:

"Odveo me je u neku manju ulicu, stigli smo u zgradu, u sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje djece, pospani, tek ustali iz kreveta. Rekao mi je: 'Ovo je moj stan, ovo su moja žena i djeca. Možete prenoćiti kod nas, naći ćemo vam nešto da pojedete.' Vjerovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva, pa je dodao: 'Htjeli ste da vidite kako se kod nas živi. Ako vam odgovara, mi vas primamo u goste'".