Vozio kamion, pa postao milioner: Ko je muž Maje Berović? Pjevačica otkrila da li njenom mužu smeta njen posao

Maja Berović progovorila je o odnosu sa suprugom Alenom Dragosavom.

Pjevačica Maja Berović ne krije da joj je najveća podrška u poslovnom i privatnom životu njen suprug Alen Dragosav. Vjenčali su se 2016. godine u pravoslavnoj crkvi u Grčkoj, u vrijeme kada Berovićeva nije uživala popularnost kakvu danas ima.

Svojevremeno je otkrila da je Alena upoznala u jednoj kafani u Bosni, kada je imala 17 godina i da je upravo on pomogao finansijski oko izdavanja prvog albuma. Iako je poznato da uživa u skladnom braku, pjevačica priznaje da postoje situacije u kojima se baš i ne slaže uvijek sa suprugom.

"Rijetko se posvađamo, jedino kada sinu nešto dopustim što on ne dopušta. Alen Lavu sve popušta, a ja sam srećna što je on tu od samog početka da mi pomogne. Uigran smo tim kad je naš sin u pitanju."

Maja naglašava da njenom mužu ne smeta što je poželjna i drugim muškarcima, te da on čak voli kada je golišava, što njen posao i zahtijeva.

"Njemu je super, on je muško, voli to da gleda i mislim da je jedan od rijetkih muškaraca koji voli da mu je žena razgolićena. Ja sam više za to da se ponekad malo i pokrijem", zaključila je pjevačica.

Inače, kako su mediji svojevremeno pisali, Majin muž je na početku njihove veze vozio kamione, ali je uspio da napravi veliki uspjeh.

Danas je u tom biznisu vrlo ozbiljno i odlično pliva. Posjeduje svoje kamione i, kako se navodi na jednom sajtu, ima oko 83 zaposlenih. Njegova firma bavi se međunarodnim drumskim prevozom svih vrsta roba i moglo se čuti da je "pun kao brod".

