Radio sa Salmom Hajak, a sad i sa Majom Berović: Pjevačica došla na premijeru filma, i svi samo komentarišu haljinu

Pjevačica je zablistala na Sarajevo Film festivalu i hipnotisala prisutne vitkom linijom i nestvarnom toaletom.

Premijera filma "Megdan: Između vode i vatre" oduševila je publiku na jubilarnom 30. po redu Sarajevo Film Festivalu, ali se slobodno moglo reći da je pažnju svih ipak ukrala lijepa pjevačica Maja Berović.

Od trenutka kada se pojavila na crvenom tepihu sve oči bile su uprte samo u nju, a od nje se nije odvajao i suprug Alen koji joj je najveća podrška.

Berović je blistala u nestvarnoj srebrnoj Retrofete toaleti koja je sve oduševila, a koja košta čak 1.115 evra. Sofisticirano i glamurozno izdanje bilo je savršeno za "proslavu" njene prve glumačke uloge.

Nakon što je pozirala sa suprugom, pridružila se ostatku ekipe filma, uključujući Aleksu Balaševića, koji je bio u društvu supruge i kćerke.

Prva uloga u filmu

Inače, Maja je zbog scenarija morala da nauči i rumunski, o čemu je govorio nedavno i Aleksa Balašević.

"Reditelj Todor Čapkanov je Maji dodijelio veliku ulogu, za koju je morala da nauči rumunski, što jeste bilo izazovno, ali ona je u tome uspjela. Najpoznatiji moldavski i rumunski glumci bili su oduševljeni, i naši glumci su je pohvalili, njoj je to veoma značilo. Dokazala je svima da je rođena umjetnica i da lako menja discipline. Pozvao bih Maju za svaki sledeći film!", rekao je Balašević.

Maja kaže da je nestrpljiva da čuje šta će publika rijeći o njenom novom poslu.

"Prvi put se publici predstavljam kao glumica i presrećna sam! Kada su mi rekli da ću glumiti na stranom jeziku, to me je najviše privuklo. Nikad nisam bila u Rumuniji, niti sam ikada čula rumunski, pa mi je to bio veliki izazov. Ali ja ne volim jednostavne stvari, kod mene mora sve da bude komplikovano, pa tako i prva uloga u filmu. Glumim jednu jaku, vrlo uticajnu i moćnu ženu. Čast mi je što sam deo filma Alekse Balaševića, u kome igraju velika glumačka imena", rekla je Berovićeva.

Balašević otkriva da nisu samo glumačke zvijezde radile na ovom filmu.

"Sve je počelo tako što je Todor Čapkanov prihvatio da režira film. On nikada nije radio na našim prostorima, ali je rekao da je srećan što prvi put radi u Srbiji i što će od "Megdana" napraviti film za cio svijet. Drago mi je što je neko ko je radio sa imenima poput Morgana Frimana, Džeralda Batlera i Salme Hajek sarađivao sa najpoznatijim glumcima".

