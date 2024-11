"Imam svaki mercedes, jaguar i porše koji postoje": Brenin i Bobin kum je bivši teniser koji ne zna šta će s parama

Nekadašnji teniser, Rumun Jon Cirjak, spada u 20 najbogatijih ljudi na svetu, a njegova zarada procenjuje na 2 milijarde dolara

Kum pevačice Lepe Brene i bivšeg tenisera Bobe Živojinovića je najbogatiji sportista svih vremena. U pitanju je teniser i biznismen Ron Cirjak, a njegovo bogatstvo se procenjuje na 2 milijarde dolara. Cirjak je jedini bivši sportista koji je dospeo na listu svetskih milijardera, i zvanično najbogatiji Rumun.

Pre nekoliko godina nalazio se na 1876. mestu "Forbsove" liste, a 2022. zauzeo je 1818. mesto. Cirjak najviše prihoduje od bankarstva i osiguranja, a njegove kompanije objedinjene su u "Cirijak grupu". Milijarder je i vlasnik teniskog turnira iz Masters serije u Madridu, a ima brojne kompanije za koje radi preko 20.000 ljudi.

Deo je svetskog džetseta, a pasija su mu motocikli, poseduje preko 400 modela, a neku od njih su ranije pripadali Alu Kaponeu i Eltonu Džonu.

Cirijak najveći deo novca uopšte nije zaradio od tenisa, niti je bio naročito uspešan teniser, pogotovo u singlu, u kome je osvojio samo jednu titulu, dok je u dublu slavio 22 puta. Njegov uspon počeo je po završetku igračke karijere.

Bio je trener i menadžer Borisa Bekera, Štefi Graf, Gorana Ivaniševića, Marata Safina, Meri Džo Fernandez i drugih uspešnih tenisera, ali to mu je bila samo odskočna daska za biznis, u kome je napravio ogroman uspeh zahvaljujući preduzetničkom duhu, ali i brojnim kontaktima koje je stekao.

Biznismen, prema sopstvenom priznanju, ima tridesetpetoro dece, a navodno tvrdi da ta brojka nije konačna.

Rumun je poznat i po humanosti, pre svega jer je u rodnom Brašovu sagradio naselje u kome je smestio oko 300 napuštenih mališana, koje kompletno izdržava. Osim toga, na poziv Novaka Đokovića, donirao je 100.000 dolara za popravke kuća posle poplava u Srbiji u maju 2014. godine.

"Imam svaki Ferari, Mercedes, Jaguar i Porše koji postoje u ponudi", napisao je on navodno.

Brena i Boba i danas su bliski sa Cirijakom, koji im je 1991. godine, kada su se venčali, poklonio u to vreme jedan od najskupljih automobila, a na venčanje je stigao privatnim avionom.

"Ako me pitate da li imam u životu nekoga koga toliko volim i poštujem kao čoveka koji nam je zaista puno pomogao još otkad smo Boban i ja kretali u život, ali i inače, onda je to definitivno Jon. Takođe, on je bio i dugogodišnji Bobin sportski menadžer. Divan je osećaj kada ste pored takve ljudske veličine. On ima 80 godina, a još veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi za koje je pravio rođendan, biti izabran i biti među zvanicama iz visokog društva iz čitavog sveta, za mene je bilo veoma emotivno i počastvovana sam", rekla je Brena pre nekoliko godina za "Alo" posle proslave rođendana svog venčanog kuma u Madridu.

