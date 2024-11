Radila je u kući ove pjevačice nakon selidbe u Beograd: Evo čime se Lepa Brena bavila prije nego što je postala zvijezda

Muzička diva Lepa Brena napravila je zavidnu karijeru i stekla popularnost kakvu ni jednoj drugoj pjevačici nije pošlo za rukom, a njeni počeci nisu bili nimalo laki.

Lepa Brena je počela da se bavi profesionalno pjevanjem kao veoma mlada djevojka, a dok je gradila svoje ime, morala je da se bavi i drugim poslovima kako bi pomogla porodici.

Njen otac hranio je petočlanu porodicu platom medicinskog tehničara, dok je majka povremeno zarađivala kao krojačica, te kada se Brena 1979. godine zbog studija preselila u Beograd, bila je prinuđena da pronađe posao.

Brena se tada javila na oglas za dadilju. Mladi bračni par, Cveta i Tomislav, plaćali su Breni u to vrijeme mali stan na Tašmajdanu, a ona je brinula o njihovoj ćerkici Ani, i čuvala je kada je to bilo potrebno.

Međutim, kasnije se ispostavilo da je malena Ana koju je čuvala danas takođe pjevačica. Riječ je o pjevačici i bivšoj članici grupe "Tap 011" Ani Štajdohar, koja je svojevremeno za medije progovorila o tome.

"Tog perioda se zapravo i ne sjećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dolje ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom", ispričala je ona.

