Oliver Mandić JK nazvao bolesnom, ona brutalno uzvratila: "Davno je mrtav Arkan koji te je kao devojčicu šamarao"

Jelena Karleuša se oglasila nakon što ju je Oliver Mandić nazvao "bolesnom".

Jelena Karleuša je napravila haos u javnosti kada je iznela nove detalje iz prošlosti, naročito kada je reč o njenom odnosu sa pokojnim Zoranom Davidovićem Ćandom koji je ubijen 23. marta 2000. godine.

Jelena tada pukom srećom nije bila u automobilu, a kako je pričala u više navrata, ona je bila ta koja je i identifikovala telo koje je "bilo u komadima".

Sada je, nakon 24 godine, Jelena otkrila nove detalje o "sačekuši".

"Reći ću nešto što nikada pre nikome nisam rekla, a nadam se da mi čovek neće zameriti, a i ako zameri, nije ni bitno, jer je učinio dobro delo. Reč je o Oliveru Mandiću, koji je u to vreme bio jako blizak sa Svetlanom Ražnatović i Marinom Tucaković. Jednu noć, i rekao joj da je u Cecinoj kući saznao da se sprema akcija u kojoj će "zemunski klan" ubiti Zorana Davidovića. Krišom je rekao Marini ono što je čuo. Rekao joj je: "Zovi onu budalu i reci da se više ne vozi kolima sa Ćandom, spremaju njegovo ubistvo, ubiće i nju!".Marina je tada pozvala moju majku, i prenela joj to. Divna je pozvala Zorana, i zamolila ga da se ja više sa njim ne vozim. I zaista, nisam se više vozila, a njega su nedugo zatim ubili. Za Oliverove reči sam saznala posle Ćandinog ubistva."

Međutim, nakon ove izjave, oglasio se i Oliver Mandić koji je demantovao njene reči.

"Sve što je Karleuša izgovorila je velika laž. Ona je ozbiljno bolesna. Poručio bih joj da vežba pevanje i da se leči", izjavio je Mandić za novinare Kurira koji su potom kontaktirali i Karleušu.

"Za početak neka svima bude jasno, Oliver Mandić je ovo morao da izjavi. Pod prisilom Svetlane Ražnatović. Ova izjava je stigla svim novinarima od strane PR-a Svetlane Raznatović. Novinari mu znaju ime. To što sam rekla da su se u kući te žene planirala ubistva, pa to je opšte poznata činjenica, imate vrlo javne izjave raznih svedoka saradnika. Nisam joj ja kriva za njenu ružnu prošlost. To što je shvatila da je njena tadašnja pudlica Oliver Mandić zapravo bio i insajder i informer, da ne kažem cinkaroš, i što je prenosio šta je čuo u njenoj kući, to je već njen problem", započela je oštro Karleuša, a potom se obratila i pevaču.

"Oliveru Mandiću poručujem ti možda jesi narkoman i cinkaroš, ali si nehotice učinio dobro delo - spasio si mi život. Hvala ti što si Marini Tucaković kao prava tračara pričao šta si čuo u Cecinoj kuci! Ona je odmah pozvala moju majku i ja sam danas živa. Zahvaljujuci tebi! Živi sada sa tim! Želim ti dug život, da što duže uživas gledajući me kako se svetim svima onima koji su učestvovali u krvavom piru gde su mnogi izgubili život. I nemoj više da ti se desi da me ovako vređas. Ja bolesna što govorim istinu ili ti, uplaženi zavisnik bez kičme? Nema potrebe to da radiš, davno su mrtvi i Arkan i Spasojević i svi oni kojih si se plašio i koji su te kao devojčicu šamarali. Šta ćes, i kriminalci ne vole narkomane. A, ni Ceca ti više nije u snazi, ostvarila joj se najveća noćna mora - ja", poručila je pevačica.

