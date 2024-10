Miloš Biković propevao: Glumac snimio duet sa pobednikom Evrovizije, a već ima spremne tri pesme

Glumac će uskoro i široj publici pokazati pevačke sposobnosti.

Miloš Biković poslednjih dana je u žiži javnosti zahvaljujući novom psihološkom trileru - hororu "Izolacija" u kom igra jednu od glavnih uloga. Sudeći prema reakcijama nakon premijere, ostvarenju se predviđa ogroman uspeh, no Bikoviću to nije jedini projekat na kom je aktivno radio u poslednje vreme.

Gostujući u emisiji "Uranak" otkrio je i da je propevao, ali i o neverovatnom uspehu filma koji je pogledalo 100 miliona ljudi.

Duet sa Dimom Bilanom

Glumac je iznenadio kada je otkrio da je snimio duet sa ruskim pevačem Dimom Bilanom koji je i pobedio na Evroviziji 2008. godine pesmom "Believe".

"Večeras putujem jer sutra imam premijeru jedne serije u kojoj igram pevača. Izlazi mi druga pesma, a snimio sam ukupno tri pesme za taj projekat. Došlo je vreme da i ja propevam. Ova pesma je duet sa Dimom Bilanom, pobednikom Evrovizije 2008. Radili smo zajedno za potrebe serije, pošto moj lik i on pevaju zajedno kao neka konkurencija. Zvuči odlično, pevam u baritonu, ali kada pravi pevač zapeva, jasno me poklopi. To je dovoljno zanimljivo jer govori o nekim tokovima šou programa" - kaže Miloš.

"Takođe, snimio sam film koji je rusko-kineska koprodukcija. Ići ćemo u kineske bioskope kao domaći film, što će prvi put biti da neki moj film ima sto miliona gledalaca. Glumim na ruskom i kineskom. Smislio sam da taj junak svaki put kada se bije psuje na različitim jezicima, čak i na srpskom, ali inače govori ruski i kineski. Stvarno sam učio kineski za potrebe snimanja", rekao je Miloš Biković u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

Miloš je otkrio planove za 2025. godinu:

"Imam zanimljiv projekat koji se bavi Drugim svetskim ratom. Spremam još dva ili tri projekta u svojoj produkciji koje razvijam. Želim da pomognem našim kolegama i producentima da izađu na tržište, posebno sada kada je reč o tržištu Briksa. Ta platforma je veoma zanimljiva, a ako uspemo da ostvarimo i mali procenat od toga, to će biti značajan korak za našu kinematografiju. Imamo talentovane stvaraoce, samo nam treba praksa i budžeti koji će omogućiti da se ispraksujemo u raznim žanrovima. "Sluga 3" i "Južni vetar 3" je u planu za sledeću godinu", zaključio je Miloš Biković.

