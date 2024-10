JK prvi put otkrila zašto se razvela od Duška: Afera nije razlog, prozvala i "druga" zbog kog ju je fudbaler napao?

Pjevačica je iskreno objasnila zašto se njihov brak okončao, ali se i dotakla nove ljubavi.

Ljubavni život popularne pjevačice Jelene Karleuše mjesecima unazad je glavna tema javnosti, naročito nakon što se razvela, i počela otvoreno da iznosi detalje iz braka sa Duškom Tošićem.

Pop diva nije krila koliko joj je teško pao krah ljubavi, ali je ujedno u više navrata i udarila na bivšeg supruga tvrdeći da "nije mogao da je prati".

Ona se nedavno dotakla ove teme kada je gostovala u Crnoj Gori, a tamošnje medije je zanimalo i u kakvom je odnosu sa košarkašem Nikolom Jovanovićem sa kojom je povezuju već neko vrijeme.

Podsjetimo, priče, da je upravo zgodni sportista novi izabranik pjevačicej počele su da kruže nakon što je u jednom izazvovu javno prokomentarisala "da mu nema ravnog kada je fizički izgled u pitanju".

Njih dvoje se i prate na mrežama, a navodno je upravo bila sa košarkašem kada je došlo do fizičkog sukoba sa Duškom Tošićem.

No, Jelena je sada odlučila da razriješi misteriju da li je Nikola zaista njen izabranik.

"Da li je samo prijatelj ili prijatelj sa određenim benefitima? - Pa,hajde da kažem da smo prijatelji.", riješila je misteriju pop zvijezda.

Zašto se razvela od Duška?

Pjevačica je potom otkrila i pravi razlog razvoda od bivšeg supruga, te istakla da joj ne nedostaje, jer je tokom cijelog braka najčešće bila sama:

"Možda sam samo, ne mogu čak da kažem ni da sam pogrešno birala, nego se ljudi mijenjaju. Ja sam se promijenila, moj suprug se promijenio, moj život je dobio jedan čudan pravac i zamah, gdje je bilo teško pratiti me i razumjeti. Ne krivim ga, mene je teško pratiti. Možda je i bolje bilo što sam sama. Ja sam Duška mnogo, mnogo voljela, ali mislim da to nije opstalo zato što on nije mene volio na pravi način i to je okej. U stvari, nije mogao da mi pruži količinu ljubavi i da me voli na način koji je potreban ženi kao što sam ja. Ali ja ga ne krivim." , zaključila je Karleuša.





"Bocnula" i sadašnjeg izabranika

Podsjetimo, o ljubavnom životu i novom partneru, Jelena je riješila da više ne govori javno, a objasnila je i zašto:

"Mislim da žena kao ja treba da priča o partneru kada zapravo on bude bio pored mene. Ne u kadru u medijima, ali u životu pored mene. Da bude neko ko će stajati pored i ispred mene, do tada, sve dok je iza u nekom skrivanju, mislim da ne treba bilo ko da se pominje. Mi se pratimo na Instagramu. Nikola je prelijep i divan momak, hajde da kažem da smo dobri prijatelji, to je to što ću sada reći. Zašto ne pitate Nikolu? Nađite ga, pa ga pitajte, to će biti interesantno.", rekla je Jelena kroz osmijeh nedavno medijima.

