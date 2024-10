Olji Crnogorac doktor rekao da ima samo 10 godina života: Voditeljki saopšteno da će joj otkazivati organi

Olja je otkrila kroz kakvu je agoniju prošla dok nije pronašla dobrog doktora.

Lijepa manekenka i voditeljka Olja Crnogorac bila je transparentna po pitanju svog zdravstvenog problema sa kojim se bori duže vrijeme, a nakon niza pokušaja da odgonetne šta joj je, konačno je dobila dijagnozu.

Ona je u emotivnom obraćanju na Tiktoku podijelila sa pratiocima da boluje od Adisonove bolesti.

Voditeljka je u jednom trenutku i zaplakala, otkrivši da joj je jedan od doktora u jednom trenutku rekao da ima samo 10 godina života.

"Ljudi, ćao svima, juče je bio dosta emotivan dan, dosta vas je slalo svoje dijagnoze i najveći broj pitanja koja sam dobijala su vezana za to koji su to bili prvi znaci Adisonove bolesti i kako sam ja saznala da imam taj zdravstveni problem. Prvi problem od kojeg sam patila čitavog života je bio nizak krvni pritisak, drugi najbitniji znak je bio da mi je bilo konstantno hladno, bilo da je ljeto, bilo da je zima, bilo da je napolju 50 ili 2 stepena, ja sam uvijek cvokotala od hladnoće. Treći najbitniji znak je imunološki odgovor moga tijela na bilo koji virus, bila sam bolesna na dva mjeseca, sa temperaturom sam se suočavala i po deset dana. Imala sam gnojne angine, stalno sam dobijala penicilin".

- Dakle, jedva sam uspela da se izborim sa najobičnijom kijavicom. Četvrta bitna stvar jeste ta da se ja uopšte nisam znojila. Moja koža je bila jako suva, suva usta, suve noge, suve ruke, ne znam da li to ima sad nekakve veze, pretpostavljam da ima. Valjda zato što nisam lučila taj kortizol, zato sam se i sušila... I, peta stvar, je bio trenutak kada mi je doktor na mamografiji video promene na dojci i morala sam da zamenim deo silikona koji je u meni bio 15 godina. I ako vam neko kaže da silikoni odnosno implantanti traju do kraja života, to nije istina" dodala je ona.

"Naravno, ja sam otišla to da zamijenim i kada sam se probudila iz anestezije, imala sam 12 litara vode viška, nisu znali šta se dešava. Bila sam u jednoj privatnoj bolnici, bila sam zadržana dvije nedelje, nisu više znali kako da mi pomognu, ni šta da rade, u jednom trenutku su i pluća počela da mi se pune vodom. Potom su me prebacili na VMA, tamo mi je veliku pomoć pružio doktor Taušan... I otišla sam na kućno liječenje, međutim meni su se urea i kreatinin naglo pogoršali i dobila sam temperaturu 37 sa 2... Odlazim u drugu privatnu bolnicu kod stadiona Partizan... neka stara doktorka, nefrolog, sve što mi je dala je infuzija, sedam dana mi je bilo naplaćeno 200.000 dinara" iskrena je bila Crnogorac.

"Stave mi braunilu, konstantno mi vade krv... Sve dok ja jednog dana nisam pukla i rekla doktorki da treba već jednom da mi kažu šta mi je i da želim na svoju odgovornost da izađem iz bolnice. Rekla sam joj da ja ovdje, kopnim, ja ovdje umirem! I ništa, ja sam otišla kući, kod mojih roditelja, ja i ćale smo stalno išli po nekim manastirima, ćale mi je pravio da jedem, jela sam raznorazne smutije, pravili su mi cijeđene sokove, celere i tako dalje... Znate ono kada ste u nebranom grožđu... I tako sam se ja mučila naredna 4 mjeseca, dok nisam došla do jednog doktora iz Belgije, taj drugi doktor koji mi je zakazao pregled je prijatelj moga momka, endokrinolog kod koga sam bila zove se Eli Kogan. I čovjek je nakon samo 15 minuta razgovora sa mnom i nakon što je pogledao moje rezultate, rekao da ja imam klasičnu Adisonovu bolest. Nakon toga, na mejl mi je stigao čitav elaborat moje bolesti, kako je počela, kako se razvijala i ja ovdje, u Srbiji nemam više kod kog endokrinologa da idem, sa kime da se konsultujem, jer se sve vrijeme konsultujem sa Eli Koganom preko mejla. Tamo sam cio pregled sa svim analizama krvi platila 150 eura i da nije bilo tog doktora ne znam šta bi danas bilo i svima vama imam da kažem da je bolnica poslednje rešenje, da vas u bolnici niko ne gleda, vi ste samo broj... Tako da ni najgorem neprijatelju ne bih poželjela sedam dana u bolnici" rekla je Olja između ostalog.

