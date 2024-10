Džoni Dep zida kuću na Kosmaju: U tajnosti posjetio Srbiju, a ova poznata ličnost će mu biti prvi komšija

Glumac je već kupio plac, a gradnja kuće i pomoćnih objekata planirana je za 2025.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Čuvenom glumcu Džoniju Depu se, po svemu sudeći, Srbija toliko dopala, da je odlučio i da "pazari" imanje, i to u Rogači na Kosmaju.

Kako su buduće komšije holivudskog velikana rekle, on je u tajnosti sa saradnicima obišao zemljište, a angažovaće i ljude koji će tu živjeti tokom cijele godine i brinuti o svemu, navodi Kurir.

Inače, navodno je Dep još prije dvije godine izrazio želju da se nastani u Srbiji, pa je posjećivao više puta bez da je to iko to znao.

Glumac je dao sve potrebne instrukcije kako bi imanje izgledalo kako želi, a kuća je trebalo da bude završena još krajem prošle ili početkom ove godine. Prema riječima komšija, glumčeva nekretnina će biti sazidana tokom 2025.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

- Gradnja kuće na ovom placu počinje sledeće godine. Trebalo je to da bude već završeno, ali se odužilo. Tek sad kad je Dep došao jedno dva-tri puta sa čitavom svitom, pažljivo pogledao projekte i dao sve instrukcije, može da se počne sa radom. Ja tad ništa nisam vidio u novinama da se spominje da je u Srbiji, tako da je sigurno bio u tajnosti. Sa njim je bilo sigurno desetak ljudi i nekoliko "gorila". Šetao je tu po placu gore-dolje, pokazivao nešto rukom. Kao što vidite, naš Novak Đoković će mu maltene biti prvi komšija. Znaju ovi glumci gdje valja, kakav Holivud. Ovo je raj na zemlji - rekao nam je sagovornik, pa dodao:

- Kako sam čuo neće ta kuća biti velika kao Novakova, ali će biti uređena svjetski. Imaće i one solarne panele, bazen, nekoliko pomoćnih prostorija, ma svašta... Priča se da će angažovati i ljude koji će tu živeti tokom cijele godine i brinuti o imanju i kući. Plan mu je da zasadi i organsko voće i povrće. Biće to vrhunski kad se završi. Valjda će nas zvati na čast kad bude useljenje - kroz osmijeh završava naš sagovornik.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Džoni Dep odlikovan za doprinos Srbiji

Podsjetimo, slavni glumac je prilikom svoje posjete Beogradu za Sretenje 2022. godine, kada je odlikovan Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije za izuzetan doprinos zemlji u njenim naporima za širenje i unapređenje lokalne umjetničke zajednice, posjetio i Kosmaj. On je s prijateljima boravio na nekoliko lokacija na ovoj srpskoj planini kako bi pogledao kuće i placeve na kojima bi sagradio nekretninu, jer želi da je ima baš u Srbiji, za koju je izuzetno vezan.

- Gajim strast ka svemu ovdje - ćevapima, neko mi je rekao nešto i o šljivovici, ali nisam imao prilike da je probam, možda jednom (smijeh). Ništa nisam ovdje dobio osim poklona. Emir Kusturica mi je dao jedan potpuno novi život. Sad sam na početku jednog novog života i sviđa mi se to što je taj početak baš u Srbiji, ukoliko me vi želite, naravno - istakao je tada na dodjeli medalje Dep, koji je u to vrijeme prošao kroz turbulentno suđenje sa bivšom partnerkom Amber Herd.

Izvor: Kurir.rs/ Mondo Jelena Sitarica