POPULARNA PJEVAČICA O SVOM PRVOM JAVNOM NASTUPU

Pjevačica svoj prvi nastup ne pamti po lijepom

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna od najpopularnijih mladih pjevačica na našoj sceni, Senida Hajdaršašić, poznatija kao Senidah, godinama puni dvorane i klubove i publika, pogotovo mlađa populacija, je prosto obožava.

Međutim, kao i većina njenih kolega, tako je i ona jednom prilikom doživjela veliku neprijatnost tokom nastupa, kada nije znala šta da radi i kako da odreaguje na nastalu situaciju, a da stvar bude još gora, to je bio Senidin prvi javni nastup.

Ona se prisjetila svog prvog izlaska na binu, pa otkrila da je jedna djevojka iz publike priredila veoma neugodnu situaciju kako njoj, taok i ostatku ljudi koji su došli na festival.

- Jedan od najgorih nastupa ikada! (smijeh). To je bilo na jednom festivalu u Sloveniji, akustičan nastup. Tad još nisam imala moj bend već sam nastupala sa dvojicom gitarista. U početku je sve bilo ok dok u publiku u prvi red nije došla jedna starija djevojka koja je počela histerično da viče, vrišti i skače, valjda je željela da privuče pažnju. Onda je došlo obezbeđenje i odvelo je ali je ona bila uporna i ponovo se vratila i bila još glasnija. Nije bila pri sebi, tako da nisam mogla da zamerim, ali svakako nije bilo prijatno. Kad bi mi se to desilo sada, skroz bih drugačije odreagovala.