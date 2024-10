U 16. je proglasili za najlepšu, u 23. ostala bez noge: Horor priča misice koju su oteli i držali u podrumu

Tatjanu Jovančević smo imali prilike da gledamo u rijalitiju Veliki Brat

Izvor: YouTube/Kurir

Tatjana Jovančević bila je jedna od najlepših devojaka 90-ih godina. Veliku popularnost stekla je učešćem u rijialitiju Veliki Brat, 2009. godine, dok je njena životna priča rasplakala celu Srbiju.

Tek što je napunila 23 godine, amputirana joj je noga jer joj je dijagnostikovan tumor na kolenu. "Pre 27 godina dobila sam lentu najlepše, mis Bosne i Hercegovine. Imala sam samo 16 godina. Trebalo je da izađem na izbor za mis Jugoslavije u septembru te godine, odbila sam, i odbila sam ugovor jedne modne kuće", napisala je ona jednom prilikom na Fejsbuku.

"Vratila sam se u Zemun sa raspusta od bake i ovde mi je lagano počeo pucati život. Otac našao neku udavaču već tada udatu, uselila mu se zla u stan, a mene je izbacio na ulicu zbog nje, bila sam višak, tesno ako sam i ja tu. Svako bira svoju sudbinu, ja sam bila glupa jer nisam birala da krenem drugim putem, unovčila svoju lepotu i sad uživala negde u svetu. Dobila sam drugi zadatak, dobila sam borbu sa teškom bolešću i tumorom, ostala bez dela tela i sedim i evo sada gledam ove crne neandertalce i slušam krik majmuna", dodala je Tatjana.

Tatjanina majka Gordana je, dok joj je ćerka boravila u rijalitiju, ispričala da je Tatjana bila kidnapovana kada je imala 16 godina. Njenu ćerku je, tokom posete baki u Bosni, otela jedna porodica koja ju je tri meseca držala zatvorenu u podrumu. Ona je kasnije nekako uspela da pobegne, a njen otac je tvrdio kako je priča o otmici izmišljena.

"On je mene bukvalno omrznuo, kada sam želela da mu ispričam sve nije želeo. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htela da se udam ne bih bežala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čoveče. Ja znam kroz štas sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, pre svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci...", otkrila je ona svojevremeno za Kurir.