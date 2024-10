"U 16. godini nisam znao šta ću s parama": Radili 4 dana nedeljno, plata 1.600 maraka i još toliki bakšiš

Nenad Jovanović počeo da nastupa sa bratom blizancem u 16. godini

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Pjevač Nenad Jovanović proslavio se u grupi Blizanci koju je činio sa svojim bratom Predragom.

Nenad je sada, gostujući u jednoj emisiji, ispričao kako je započela njihova muzička karijera i otkrio da je zarađivao sumanute svote novca.

"Mi smo radili u klubovima, počeli smo sa 16 godina. Muzičke zvijezde su samo gostovale. Kada smo počeli prvo smo radili u jednoj kafani, tu su dolazili Džej, Dragana Mirković, Mile Kitić, Sinan Sakić i tako dalje. U tom kafani je svirao Žika Jakšić i bend Ritam srca, oni su bili jako popularni, svirali su velike turneje sa našim zvijezdama i došao je trenutak da oni odu na turneju sa Lepom Brenom i gazda Dule ga pita ‘dobro bre Žiko ko će da ostane da svira’, a on pogleda u nas i kaže ‘evo oni će da ostanu’, a mi smo tada stalno bili tu, družili se sa njima. Zarađivali smo mnogo u to vreme, ceo bend je svirao, nas petorica“, rekao je on, i dodao:

"Trebalo je neko da dođe i da nam kaže da usporimo sa novcem. Tada nam je plata mjesečno bila 1600 maraka i minimum toliko je bilo bakšiša. Svirali smo četiri dana nedeljno. Za klinca koji ima 16 godina su to ogromne pare, prije toga smo imali džeparac 10 maraka nedeljno. Nisu nas te pare ponijele, ali nismo znali ništa pametno da uradimo sa tim novcem“, dodao je pjevač u emisiji "Ispovijesti".