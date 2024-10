"Trojica su me tukla i silovala": Jeziva ispovijest Mine Vrbaški, imala 16 godina kad je prvi put spavala za novac

Starleta je ranije pred milionima gledalaca u šokantnoj ispovijesti priznala da se bavila najstarijim zanatom.

Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški tokom učešća u "Zadruzi" priznala je da se bavila prostitucijom, a u taj svijet je zakoračila samo 16 godina. Starleta je tada pred milionima gledalaca u šokantnoj ispovijesti priznala da se bavila najstarijim zanatom i otkrila kako je sve počelo.

"Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam obezbijedila sebi i porodici ono što su tražili. Ne želim da kažem koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan, tj kad sam bila u tome, ti dani su najgori. Moji su tek saznali sada. Moja majka nije znala. Sumnjala je i pitala me par puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac", rekla je Mina, odgovarajući na pitanja novinara.

"Uvjek sam joj govorila da to nikad ne bih uradila zbog sebe i zbog njih. Vjerovala sam da nikada neće saznati, ali nisam imala hrabrosti da joj kažem. Govorila sam joj da sam pozajmljivala novac, a kad me pitala za dugove, govorila sam joj da sam od srca njoj sav taj novac dala i skretala sa teme vidjevši da mi ona ne vjeruje. Izborila sam se tim, išla sam kod psihijatra. Moja dva prijatelja su znala da se time bavim, ali nisam ni sa njima pričala o tome".

Mina je otkrila i da je proživjela jezivu torturu. Nju su trojica muškaraca zaključala u stan na dva dana gdje su se iživljavali nad njom.

"I danas zbog tih noći proživljavam traume. Bukvalno su se na sve načine iživljavali nada mnom. Preklinjala sam ih da prestanu, ali nakon toga su me tukli, čupali, polivali. Ne znam kako sam ostala živa. Ali stvarno. Nakon toga pakla redovno sam išla kod psihijatra da skrenem misli sa te teme, najgore tramue vučem od tada. Danima sam sjedjela i plakala u svom stanu, nikome se nisam javljala. Skroz sam bila bespomoćna, nije mi bilo do života. Vi ne znate kako je to kada vas trojica muškaraca istovremeno siluje, bije, maltretira. Ali, eto, evo me sada ovdje i ponosna sam što sam svjesna da sam pogriješila"