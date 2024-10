Džej Lo razvezala jezik o razvodu i ponizila Bena kao niko: Glumac kipti od nervoze, ni pred sinom se ne kontroliše

Glumac je, barem se tako čini, veoma nervozan od kako je njegova bivša draga odlučila da progovori.

Dva mjeseca nakon što je Dženifer Lopez podnijela zahtjev za razvod braka, latino diva je konačno odlučila da prizna ono o čemu se duže vrijeme šuškalo, a što je unazad uporno demantovala - brak sa Benom joj definitivno nije trebao.

Cijeli svijet je vidio da je njen odnos sa glumcem gotovo od početka godine na staklenim nogama, iako je pokušavala da pokaže drugačije i uvjeri ljude da je u njenom odnosu sve savršeno.

Međutim, istina je bila potpuno drugačija, a Lopez je konačno, barem tako kaže, naučila lekciju.

"Morate biti kompletni, ako želite nešto što je potpunije", rekla je Džej Lo komičarki Niki Glaser u profilu časopisa Interview objavljenom 9. oktobra, prenosi Eonline.

"Morate biti dobri sami. Mislila sam da sam to uradila, ali nisam. A onda, ovog ljeta, morala sam da kažem: 'Moram da odem i budem sama. Želim sebi da dokažem da to mogu'", rekla je Dženifer Lopez.

Ne pominjući Afleka po imenu, Lopez je dodala: "Ne definiše me to da sam u vezi. Ne mogu da tražim sreću u drugim ljudima. Moram da imam sreću u sebi."

Tom idejom će nastaviti da se vodi kada je su u pitanju buduća zabavljanja. Latino diva je priznala da je singl i da trenutno nije zainteresovana za romansu.

"Evo u čemu je stvar. Nema novog jer ne tražim nikoga", rekla je Lopezova.

"Ne tražim nikoga, jer sve što sam radila u proteklih 25, 30 godina, u ovim različitim izazovnim situacijama, šta mogu da uradim, je*ote, kada samo ja letim. Šta ako sam samo slobodna?"

"Ovo je upravo tamo gdje sam morala da budem, da bi me odvedelo tamo gdje želim da idem", dodala je.

Ali uprkos bolu koji joj je donio razvod sa Aflekom, ona ne žali zbog njihove ljubavne priče.

"Ne žalim ni sekundu", naglasila je.

"To ne znači da me skoro nije izbacilo iz koloseka zauvijek. Skoro da jeste. Ali sada, sa druge strane, mislim u sebi: 'je*i , se to je upravo ono što mi je trebalo'", dodala je.

Iako se trudila da bira riječi, svako ko je želio da čita između redova mogao je da shvati koliko je bola u njenoj izjavi, ali i da je nehotice potvrdila ono o čemu se mjesecima unazad šuškalo - da je trčala ne samo oko Bena, već oko svakog frajera, a da joj oni nisu uzvratili na isti način.

Ljudi su sada prvi put pružili latino divi podršku osjećajući da govori istinu, za razliku od svega što je "prodavala" javnosti, kako namještenim pojavljivanjima sa paparacima, tako i kroz dokumentarac koji je izazvao haos na mrežama.

Očekivano, mnoge je zanimalo i kako će Ben Aflek reagovati na ove riječi. Iako je isprva uslikan sav dotjeran i ofarban u gradu, paparaci su nešto kasnije zabilježili potpuno drugačiju sliku.

Glumac je bio ležerno obučen, u društvu sina Semjuela, a sve vreme je bio neraspoložen, gledao u pod, paleći cigaretu za cigaretom.

Iako je uglavnom bio staložen kraj djece, što mogu da posvjedoče hiljade i hiljade paparaco fotografija iz vremena kada je bio sa Lopez, sada se situacija vratila na staro, te svoje neraspoloženje ne kontroliše čak ni zbog Semjuela. A da li će situacija biti bolja u budućnosti, ostaje da vidimo.

