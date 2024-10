Ovo je kolega koji je slavnog pjevača bacio uza zid: Misterija riješena, osuđen i zbog napada na bivšu taštu

Bivša djevojka Lijama Pejna otkrila je misteriju o kojoj su dugo svi brujali, ali i nagađali o kom članu benda je riječ.

Bivši član grupe One Direction, Lijam Pejn 2022. godine postao je viralan kada je u jednom podkastu otkrio kako ga je jedan od članova benda bacio uza zid tokom svađe iza pozornice. Iako tada nije otkrio o kome je riječ, njegove izjave izazvale su brojne rasprave među fanovima. Sada je Lijamova bivša djevojka Maja Henri napokon otkrila o kome je riječ.

Ona je objavila snimak na TikToku u kom je izjavila: "Čula sam ovu nepodnošljivu priču toliko puta i rekao mi je da je to bio Zejn".

U pomenutom podkastu Lijam je govorio o fizičkom sukobu, prisjećajući se kako je kolegi koji ga je napao zapretio: "Ako ne skloniš ruke, velika je vjerovatnoća da više nikada nećeš moći da ih koristiš". Iako je mnogima ta izjava tada bila smiješna, odmah su počela nagađanja ko bi mogao da bude taj misteriozni član benda.

Pjevač je tokom istog gostovanja izazvao i lavinu komentara i kritika zbog niza tvrdnji koje je iznio. Izjavio je da je One Direction zapravo osnovan zbog njega 2010. godine te da je oduvjek bio zamišljen kao glavni pjevač. Takođe, je tvrdio da je kao solo umjetnik imao najviše uspeha od svih bivših članova, tvrdeći da je njegov singl "Strip that down" nadmašio sve ostale unutar benda.

Međutim stvarnost je bila malo drugačija. U vrijeme kada je podkast snimljen, pjesma Harija Stajlsa "Watermelon sugar", koja je osvojila Gremi, bila je najslušanija pesma bivšeg člana grupe One Direction, a sledile su je još dvije njegove pjesme i tri Zejnove. Lijamov singl "Strip that down" bio je tek na sedmom mjestu.

Dobio uslovnu kaznu zbog napada na majku svoje bivše

Zejn Malik prije nekoliko godina našao se u centru skandala zbog majke njegove tadašnje djevojke s kojom ima dijete, svjetski poznate manekenke Điđi kojoj je pravo ime Jelena Nura Hadid. Par je u ljubavi bio šest godina, a prije nego što su stavili tačku na ljubav došlo je do žestokog sukoba sa njenom "majkom iz pakla" Jolandom Hadid.

Došlo je do rasprave, a kako se tada navodilo, Zejnu je navodno smetalo to što Jolanda pokazuje lice njegove ćerke, dok se oni trude da je sakriju od medija i paparaca kako bi joj osigurali što ljepše, neometano djetinjstvo. Navodno u svađi Điđi, koja sa kojom su se čuli preko telefona, nije smjela da se suprotstavi majci, što je Zejnu smetalo.

Svađa je toliko kulminirača da je pjevač navodno "ščepao Jolandu" i "gurnuo je na komodu". Navodno je pjevač vrijeđao taštu, poručio joj da se kloni njegove ćerke i nazvao je "je*enim holandskim go*netom".

Međutim, pjevač je demantovao da je fizički nasrnuo na Hadidovu, napisavši na Tviteru da ne želi da se bavi tvrnjama o svađi koju je imao s "jednim članom porodice njegove partnerke", pomenuvši da je pomenuta osoba došla u njegov dom dok Điđi nije bila kod kuće. Ubrzo nakon incidenta, isplivale su razne grozne stvari o Jolandi, ali i snimci na kojima vrijeđa svoju stariju ćerku. Poznato je da je nadimak "majka iz pakla" dobila jer je ćerki branila da igra odbojku i da jede, jer, kako kaže, "to nije ženstveno".

Iako je u početku tvrdio da nije kriv, Zejn je na kraju priznao krivicu i dobio uslovnu kaznu u trajanju od godinu dana. Prema policijskom izvještaju, mladi pjevač je vrijeđao i svoju djevojku.