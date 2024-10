Madonin mlađi brat pronađen mrtav: Tragična vijest dolazi samo godinu dana nakon smrti starijeg Čikonea

Vest o smrti Kristofera Čikonea je potvrdio njegov predstavnik za medije.

Madoni mlađi brat preminuo je u 63. godini, prenosi The Sun. Tužnu vijest potvrdio je njegov publicista. Kako neki strani mediji izveštavaju, uzrok smrti je tumor, ali ovi navodi još uvek nisu potvrđeni.

Pop ikona je imala komplikovan odnos sa bratom, a on se posebno narušio nakon što je Kristofer objavio memoare u kojima je izneo škakljive detalje iz porodičnog života "Life with my sister Madona" ("Život sa mojom sestrom Madonom") iz 2008.

Vijest o Kristoferovoj smrt dolazi nakon što je njihova maćeha preminula 24. septembra posle kraće borbe sa tumorom. Kristofer je radio kao dizajner, reditelj i umjetnik.

Odrastanje u Mičigenu

Nekada je bio u veoma bliskim odnosima sa sestrom, a svoju karijeru je počeo kao asistent zvijezde u usponu. Bio je ujedno i Madonin stilista, umjetnički direktor i stilista. Odrastali su zajedno u Mičigenu, učeći da plešu jedno uz drugo.

Međutim, kada je napisao memoare u kojima je iznio sav "prljav veš", to je stvorilo razdor u njihovom odnosu. On je tada zvijezdu i hitmejkerku poznatu po nadimku "Material girl" nazvao - "djevojkom iz srednje klase, koja je propagirala priču da je dospjela na Times Square sa jednim parom baletskih cipela i 35 dolara u džepu".

Kako je u knjizi tvrdio, ovo je "čista mitologija i kako postaje uspješnija, tako njena životna priča sve više postaje mitološka".

Madonin stariji brat, Entoni Čikone preminuo je prošle godine, u 67. godini života. On je živio kao beskućnik, a kako je tvrdio, porodica mu je okrenula leđa nakon što se odao porocima.

