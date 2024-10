Stravična ispovijest učesnice "Nikad nije kasno": Trpjela nasilje u braku, ćerka plakala u emisiji

Svetlana Popović poslala poruku žrvama nasilja

Izvor: Youtube/Screeenshot

Pjevačica koja se proslavila učešćem u takmičenju "Nikad nije kasno" Svetlana Popović Caca rasplakala je sve u studiju i kraj malih ekrana, kada je skupila hrabrost i pred kamerama svojevremeno podijelila sa javnosti svoju priču o nasilju u porodici.

Svetlanu je u braku zlostavljao tadašnji suprug, ali iako je svakodnevno oživljavala torturu, smogla je snage da pošalje poruku za sve žrtve bilo kakve vrste nasilja.

"Ja sam u braku bila jedan period, živela sam bukvalno torturu, nasilje i sve što je moglo tu da se preživi, loše naravno. Izvukla sam se iz toga i poručila bih svim ženama, djevojkama da kada vide prvo zlostavljanje, da ih neko udari, šta god da bude, to će da se ponovi sigurno. Nemojte to da trpite, žene, budite lavice, izađite iz toga. Ja sam izašla i evo me tu gde jesam sada", rekla je Svetlana i dodala da je ćerka njen najveći uspijeh u životu:

"Imam ćerku, živi i radi u Beogradu, to je moj svijet, ona je ta zbog koje živim i radim i moj najveći uspijeh", izjavila je ona u emisiji "Nikad nije kasno".

Izvor: YouTube/screenshot