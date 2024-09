"Taj dan je krenuo loše, a završio se još gore": Marko otkrio u kakvom je odnosu sa komšijom zbog kojeg je uhapšen

Marko Miljković komentarisao je svoje hapšenje i odnos sa komšijom koji ga je prijavio.

Izvor: Petar Aleksić

U svim domaćim medijima je nedavno odjeknula vijest da je protiv Marka Miljkovića zvanično podignuta optužnica.

Podsjetimo, on je nedavno bio u centru skandala kada je zbog svađe sa komšijama proveo u zatvoru skoro 48 sati, a potom, kako se navodi, napao policijske službenike. Marko se sada ovim povodom oglasio i to na prvom rođendanu svoje ćerke Lane. On je otkrio i u kakvim je sada odnosima a komšijom:

"Rukovali smo se, objasnili i razumjeli. Što se njega tiče, neće biti nikakvog sudskog spora, ali što se tiče neke druge priče koja se nastavila posle toga, biće ga. Dešavalo mi se svašta tog dana, iz minuta u minut. Taj dan je krenuo loše, a još gore se završio", započeo je.

"Lunu sam iznenadio sa svim tim, ali je ipak stala iza mene. I da je obrnuto, ni ja ne bih imao nikakve dileme da budem uz nju."

Pogledajte i slike sa proslave rođendana njihove ćerke: