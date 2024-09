"Svaku noć sam u krevet išla u suzama": Otkrivene tajne sa snimanja "Skarfejsa", Mišel Fajfer ništa nije prećutala

Mišel Fajfer otkrila je da je snimanje filma koji ju je vinuo u zvijezde, za nju bilo veoma stresno.

Proslavljena holivudska glumica Mišel Fajfer tokom višedecnijske karijere odigrala je brojne značajne uloge, a jedna od najpoznatijih je svakako ona u filmu "Lice sa ožiljkom".

U to vrijeme imala je 25 godina, a partner joj je bio tada već poznat Al Paćino. Glumicu je ovaj film proslavio, a ona je svojevremeno iskreno rekla da se na snimanju ovog kultnog ostvarenja često osjećala nesigurno jer je imala manje iskustva u poslu u odnosu na svoje kolege.

"Svake noći bih zaspala u suzama kada sam snimala 'Lice sa ožiljkom'. Audicija je bila veoma intenzivna i mukotrpna, mislim da je trajala dva mjeseca, ali imala sam osjećaj da je trajala godinu dana. To je bila velika stvar za mene. Al je želio još jednu glumicu u toj ulozi, što je i razumljivo. Ja sam ipak djevojka iz 'Briljantina 2'. Znate na šta mislim…", rekla je, prenosi "Far Out Magazine".

Bila je sigurna da neće dobiti ulogu, a onda je, mjesec dana nakon audicije stigao poziv...

"Bila sam tako nervozna. Al je ljubazan, dobra i velikodušna osoba, ali bila sam okružena svim tim iskusnim glumcima, a nisam imala mnogo iskustva iza sebe", ispričala je ona o razlozima svoje nesigurnosti.

