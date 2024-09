RADU MANOJLOVIĆ POKRAO ZA 6 MJESECI 100.000 €: Prvo je zakidao Grand i Popovića

Pjevačica je menadžersku palicu prepustila rođenoj sestri Maji, jer je bilo situacija kada je za vikend od bivšeg saradnika bila "zakinuta" i za po 5.000 evra

Pjevačica Rada Manojlović ispričala je detalje prekida saradnje sa dugogodišnjim menadžerom. Manojlovićeva je prekinula saradnju s menadžerom sa kojim je sarađivala više od 15 godina, jer ju je on, navodno, godinama potkradao.

Pjevačica je menadžersku palicu prepustila rođenoj sestri Maji, a kako su ranije prenosili mediji, bilo je situacija kada je za vikend od bivšeg saradnika bila "zakinuta" i za po 5.000 evra.

Zakopao me je, bager me nije mogao otkopati. To svi znaju, interno, ma svi novinari. Mi smo bili kućni prijatelji. On je meni kao djevojčici dodijeljen od "Granda". Mi smo godinama radili zajedno i to je mnogo zarađenih para. Prelomila sam za doček 2022. godine. Rekla sam: "Radmila, nećeš više ovako raditi!" Pa, pjevaću i u šatoru ponovo, ako treba. Sve je za ljude, na kraju krajeva ko dolazi pod šatore, pa ljudi.

Mi smo radili od 2007. do 2022, ali do 2016. godine je bilo po "Grandovim pravilima", pa se tada više kralo od Saše Popovića. Posle je krenulo da se krade od mene, a ja sam se zaljubila, pa mene nije bilo briga da li imam para ili ne. Bilo mi je dovoljno samo da živim.

Manojlovićeva je otkrila i kako je primjetila da joj novac nedostaje.

Shvatili smo da me potkrada kada se moja sestra Maja posvađala s dječkom. Došla je ona tada kod mene da živi, a Maja je sve suprotno od mene. Gleda, broji, čuva sve račune... Tako je jedne noći brojala novac i kaže: "Ovdje fale pare!" Ja kažem: "Ma, bre, Majo, nema šanse!" I pozovemo mi njega, da mu ne pominjem sada ime, a on kaže: "Izvini, djeca su se igrala sa kovertom!" I tako su se "zaturavale" pare jedno šest mjeseci... U jednom momentu je baš kulminiralo. Nije se znalo na koji račun se novac uplaćuje... Od brata žene, moj, njegov... Za šest mjeseci sam zakinuta za sumu sa više od pet nula.

Naposletku, kaže da pravdu nije potražila na sudu.

Nisam ga tužila. Ne želim... To jeste krađa, ali ja sam dobra, a dobar i glup su braća rođena. Ma, to ništa nije vredno stresa koji sam preživjela. Šest godina ništa nisam snimala, imala sam poljuljano samopouzdanje i tako dalje. Para će biti! Ja sam neko ko je rano ostao bez majke i pare mi nisu pomogle ni da je spasem, niti da je vratim. Pare koje sada imam, a kojih sam mogla da imam mnogo više, za mene nisu sreća. Šta ću ako poludim i završim na psihijatriji. Šta će mi pare?! - zaključuje Rada Manojlović za Blic.

Podsjetimo, poput bombe je odjeknula vijest da je jedna od najzaposlenijih pjevačica na ovim prostorima, Rada Manojlović, prekinula dugogodišnju saradnju sa menadžerom Sašom Đurićem. - Ona je dugo, pa od samog početka svoje karijere radila sa Đurićem, ali eto tek sada je nažalost shvatila da ju je on samo koristio. Dešavalao se da tokom dva dana rada za vikend ostane uskraćena i do 5.000 evra. Nije znala da je menadžer dogovarao druge cifre od onih koje je njoj govorio - otkrio je svojevremeno izvor blizak pjevačici za Telegraf.

Kako je izvor istakao, to je bio princip po kojem je on radio, jer je nije zakidao samo za nastupe po evropskim klubovima, već je isto radio i kada je zakazivao privatna veselja i velike događaje.

To važi isto i za privatna veselja, kada su je velike firme angažovale da pjeva na proslavama i slične situacije. On je npr. njoj govorio da je tezgu ugovorio za 5.000 evra, a uzimao je 6.500 do 7.000. Naravno, plus što je, kao menadžer, uzimao procenat od 20% od cifre koju joj zvanično prijavi - otkrio je izvor.

Na ovu temu, tada se oglasio i Đurić.

Hvala vam što ste mi to rekli. Nemam dalji komentar - poručio je Saša.