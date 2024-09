"Osećala sam se kao elitna prostitutka": Madonina bivša govorila o njihovoj vezi, a bila fatalna i po Anđelinu

Poznati model Dženi Šimicu, bila je u vezi sa slavnom Madonom o čemu je pričala u dokumentarcu "In Vogue: The 90s".

Bivša manekenka i zvezda Calvin Klein i Banana Republic kampanja, Dženi Šimicu, danas ima 57 godina, a ovako pamti romansu sa kraljicom popa.

"Niste svakako mogli da kažete Madoni 'ne' devedesetih godina. Ne samo da je bilo sjajno osećati se kao elitna prostitutka, nego je zaista tako i bilo. Dobili biste telefonski poziv: 'Hej, da li možemo da se vidimo na reviji u Parizu? U Evropi si, zar ne?'. Ja bih rekla: 'Da, uparavo završavam Pradu. Odmah nakon Prade uhvatiću avion'. I tako bih i uradila. Otišla bih do hotela gde je odsela, u Ritz, oko četiri sata ujutru, imale bismo se*s i onda bih se vratila u Milano", ispričala je bivša devojka Madone, prenosi People.

Dženi Šimicu je dodala: "Moja supruga će me ubiti". Podsećanja radi, ona je od 2014. u braku sa Mišel Harper.

O vezi sa Madonom pisala je u svojim memoarima, objavljenim prošle godine: "Nije se radilo o emocionalnoj vezi, radilo se tome da smo jedna drugu vodile do vrhunaca se*sualne ekstaze. Sviđala mi se činjenica da sam bila na raspolaganju ovoj ženi. Uzbuđivalo me je to što mi se naređivalo da odlazim u njenu sobu kad god poželi se*s".

Fatalna po Anđelinu Džoli

Dženi je bila velika ljubav Anđeline Džoli. Ljubav je počela devedesetih i trajala je nekoliko godina. Anđelina Džoli i Dženi Šimicu upoznale su se na snimanju filma "Foxfire" iz 1996.

"Verovatno bih se udala za nju da nisam bila u braku. Zaljubila sam se u nju čim sam je ugledala", rekla je Anđelina 1997. za "Girlfriends" pa dodala kako je Dženi mogla da joj preotme glavnu ulogu u ovom filmu jer je bila izvanredna.

U razgovoru sa Barbarom Volters 2014. Anđelina je pričala o toj vezi: "Iznenadila sam se, javili su se iznenada osećaji koje sam ranije imala prema muškarcima. Želela sam da je poljubim, da je dodirnem".

"Pozvala sam je na svadbu"

U vreme dok je trajala ta romansa, ona je bila u braku sa Džonijem Li Milerom, za kog se udala 1996. a od kog se razvela tri godine kasnije. Anđelina se zatim 2000. venčala sa Bilijem Bobom Tortonom, i taj brak je trajao nekoliko godina, do 2003. Njen brak sa Bredom Pitom zvanično je trajao od 2014. do 2019.godine.

"Endži i ja imamo bogatu istoriju. A pošto su ona i Bred u braku, zaključila sam da nema ničeg lošeg u tome da je pozovem na svoje venčanje iako sam znala da je verovatno previše zauzeta da bi došla", rekla je Dženi za "Ju-es-vikli" pa nakon svadbe poručila: "Nije da sam želela da me prati do oltara ili nešto slično, ali bilo bi super da je došla".

