"Tom klincu bih odvalio šamarčinu": Miloš Biković pobesni kad god vidi ovu osobu na televiziji

Miloš Biković o početku karijere, otkrio šta ga i danas nervira.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Miloš Biković poznat je ne samo po svojim ulogama na domaćoj sceni već i po velikim uspesima koje je postigao u inostranstvu.

Svoj talenat i posvećenost glumi pokazao je još na samom početku karijere, kada je kao veoma mlad započeo svoj put u industriji. Jedan od njegovih prvih projekata bila je serija "Stižu dolari", koja je bila izuzetno popularna u Srbiji i šire.

U jednoj prilici, Biković je podelio nekoliko zanimljivih detalja o tom projektu, otkrivajući da je honorar koji je tada dobijao bio skroman u poređenju s današnjim standardima.

"Najmanji honorar u karijeri sam dobio za ulogu u seriji 'Stižu dolari'“, rekao je glumac za "Informer", otkrivajući da je za svaki snimajući dan zarađivao svega 40 evra.

"To je danas cifra koju dobijaju statisti", dodao je on. Imao je oko 10 do 15 snimajućih dana godišnje, a novac koji je zarađivao pažljivo je skupljao kako bi mogao otići na letovanje.

Govoreći o svom liku iz serije, Miloš se prisetio kako mu je danas zanimljivo, ali i pomalo smešno, kako je izgledao i kako se ponašao kao tinejdžer.

"Tom klincu bih odvalio šamarčinu. Čudno je kada vidiš - šta to sa dečkom nije u redu, kada ima takvu frizuru?", našalio se jednom prilikom, dodavši da je njegov lik bio izuzetno iritantan, što je zapravo bila poenta uloge.

