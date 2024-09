Ono što je Tito uradio za nju nije ni za jednu: Nepoznati detalji iz života Sofije Loren koja danas puni 90

Legendarna Sofija Loren danas puni 90 godina!

Ako je do 90. rođendana zaista došla vodeći se svojom čuvenom izrekom: "Radije ću jesti pastu i piti vino, nego biti konfekcijski broj 0", onda od Sofije Loren imamo puno toga na naučimo!

Rani život

Sofija Loren rođena je 20. septembra 1934. kao vanbračno dijete u Rimu. Njen otac Rikardo Šikolone dao joj je prezime, ali nije htio da stupi u brak sa njenom majkom, učiteljicom klavira Romildom Vilani. Četiri godine kasnije, glumičini roditelji dobili su ćerku Mariju, ali Rikardo nije hteo ni nju da prizna...

Slavna glumica živela je sa sestrom, majkom i bakom i dekom po majci u Pozuliju, nadomak Napulja. U memoarima "Juče, danas, sutra" objavljenim 2014. otkrila je da je pete godine dedu zvala tata, baku mama, dok je za majku imala nadimak "mamita".

"Molila sam Boga da mama ne dolazi u moju školujer sam se stidjela sebe kraj njene raskošne ljepote, bila je pretjerano plava, previše visoka, prelijepa i, povrh svega, neudata. Ja sam bila crna, mršava i visoka devojka koju su zvali čačkalica", navela je Sofija Loren.

"Odjednom su počeli da se okreću za mnom"

Sve se promijenilo kada je Sofija Loren napunila 14 godina. "Odjednom su počeli da se okreću za mnom na ulici, muškarci su zviždali, a žene su se došaptavale jedna sa drugom. Bio je to vrlo čudan osjećaj", prenio je 24 sata hr.

Počela je da učestvuje na lokalnim izborima ljepote i pobjeđivala. Majka ju je ohrabrivala da se bavi glumom. Sa 16 godina pojavila se u kultnom filmskom studiju "Ćinećita" u Rimu", gde je dobila ulogu statiste u "Quo Vadis" Mervina Liroja. Odlučila je tada da se odrekne prezimena čoveka koji se nje odrekao.

Sve njene ljubavi

Loren je prvu značajnu ulogu odigrala 1953. u filmskoj verziji opere "Aida", tu rolu odbila je Đina Lolobriđida. Naredne godine glumila je u dva filma i srela se sa rediteljem Vitoriom de Sikom i glumcem Marselom Mastrojanijem. "Hemija među nama je bila gotovo opipljiva, i to je ono što su ljudi vidjeli i na ekranu. Stalno su nas pitali da li je bilo nečega među nama. Odgovor je ne. Bili smo najbolji prijatelji celog života", rekla je o Mastrojaniju.

Ljepotom je oduševila Ričarda Bartona, Pitera Selersa, Marlona Brandoa, kao i Kerija Granta. Strast između glumice i Kerija Granta buknula je na snimanju "Ponosa i strasti", prvog američkog filma u kojem je glumila slavna Italijanka, koji je prikazan 1957. godine.

"Keri Grant je bio jako naočit muškarac i divan glumac, ali me nije zaprosio", rekla je za britanski "Radio Times" i time rešila sve nedoumice. "Bićeš u mojim molitvama. Ako misliš i moliš se sa mnom, za istu stvar i cilj, sve će biti ispravno i život će biti dobar", pisao joj je u pismima. Sofija Loren i Keri Grant bili su prijatelji, razmenjivali su pisma i povremeno se čuli telefonom.

Najveća ljubav desila joj se sa Karlom Pontijem. Glumica se nije pokajala što je odabrala čuvenog italijanskog reditelja.

"Teško je reći da nemate nešto za čime žalite. U životu prođete toliko iskustava. Međutim, uvijek sam se trudila da živim tako da nema za čime da žalim. Mislim da sam dostigla mir u životu. Imam sve što sam ikada htjela - divnu porodicu sa djecom i unucima. Jedino za čime žalim je to da se nisam udala u bijeloj haljini. To je bio moj životni san i on u meni još živi", istakla je.

Sofija je sa Karlom Pontijem dobila dvojicu sinova, njihov naslednik Edoardo Ponti oženjen je našom glumicom Sašom Aleksander.

Veza glumice i reditelja počela je kao preljubnička afera, zbog koje su završili na sudu, doživjeili su niz skandala- bili optuženi za bigamiju, blud, njegov razvod, bili izloženi prijetnjama Katoličke crkve, borili se sa njenim brojnim udvaračima.

"Nikada više. Nemoguće je voljeti dva puta u životu", odgovorila je na pitanje da li bi se ponovo udala. Sofija Loren je u braku sa Pontijem doživjela dva pobačaja.

Šta je Tito uradio za Sofiju Loren

Josip Broz Tito i njegova supruga Jovanka Broz bili su domaćini brojnih svjetskih uvaženih ličnosti koje su dočekivali na Brionima. Među njima je bila i čuvena glumica, koja je obilježila istoriju svjetskog filma.

Bilo je pretpostavki da je između Sofije Loren i Josipa Broza Tita bilo simpatija koje su prelazile prijateljski odnos. Međutim, sestra Jovanke Broz Nada Budisavljević drugačije je vidjela odnos njihov odnos. Evo šta se dogodilo prije više decenija na Brionima.

Glumica je provela 15 dana na ovom ljetovalištu dok su u rezidenciji boravili i Josip i Jovanka Broz, a u vilu "Jadranka" doputovala je sa jednoipogodišnjim sinom i dadiljom iz Švajcarske. Redovno se čula sa suprugom, slavnim rediteljem Karlom Pontijem, i bila je veoma posvećena njezi svog tijela.

Kada se pomene posjeta zanosne Italijanke Brionima, mora da se u toj priči nađe mjesta i za njenu tjesteninu sa paradajzom kao i za Titove zagorske štrukle sa jabukama koje je spremao za svoju gošću.

"Lično je razvijao tijesto na tom stolu, motao. Uživao je u tome. Nije mi poznato da li je znao koliko baš čega tu ide ili mu je kuvar u tome pomagao, ali jeste sam sve to mijesio i pekao", dodala je Jovankina sestra.

Glumica je više puta dolazila u Jugoslaviju, jednom prilikom i sa suprugom Karlom Pontijem.

Problemi sa zdravljem

Slavna glumica hitno je operisana prije tačno godinu dana, nakon što je došlo do nesreće u njenom domu. Kako je pisao italijanski list "Corriere", ona se okliznula se u kupatilu i pala u svom domu u Ženevi, nakon čega je odmah prevezena u bolnicu kako bi bila pregledana i dijagnostikovan je prelom butne kosti. Zbog teške povrede morala je da bude operisana.

"Sofija je operisana sa pozitivnim ishodom, sada je čeka rehabilitacija", pisali su mediji u Italiji. Prije nego što je došlo do povrede, a potom i do operacije italijanska diva se spremala za put i otvaranje četvrtog restorana koji nosi njeno ime u Italiji.

