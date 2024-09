"KUPIO SAM PENTHAUS" Vojaž ne krije da pliva u kešu i nema namjeru da se zaustavi

Reper Vojaž kaže da je ulagao na vrijeme u nekretnine, a najponosniji je na to što je kupio veliki penthaus, u kom i te kako uživa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vojaž tvrdi da ga slava jeste promijenila, ali da je gledao da ostane na zemlji onda kada je vidio da je poletio.

"Mnogo mi znači što sam sebi obezbijedio krov nad glavom, što sam ulagao u nekretnine i uspio da kupim veliki penthaus. Godina 2023. je za mene bila sigurno najuspješnija i mislim da bez lažne skromnosti to mogu da kažem. Mislim da je pametno ulagati novac u tom smjeru, to se uvijek isplati. Planiram da uzmem i jedan hotel, naravno ako se sve kockice poklope to će biti tako i već imam neke planove kako da to najbolje pretočim u djelo", rekao je reper prije nekoliko mjeseci, pa potom progovorio o tome koliko je zaljubljen:

Izvor: Instagram/voyage.mp3

"Moja djevojka je normalna, ne zanima je popularnost, niti razgovaramo o tome. Nedavno smo bili zajedno na putovanju i planiramo samo da uživamo. Naša veza je postala javna, iako to nisam želio. Kada se tuđe energije umiješaju, može da dođe do mnogih komplikacija. Zbog toga svoj privatni život želim da držim samo za sebe.

Ne krije da im je veliki problem u vezi uplitanje ljudi

"Mnogi nam se miješaju, ali se trudimo da kanališemo tu energiju na pravi način. Mnogo stvari sam žrtvovao, nije bilo lako da se na početku krijemo, ali se isplatilo. Neko sam ko se maksimalno posveti partnerki i mislim da je to vrlo važno. Ljudi danas nemaju vremena jedni za druge i zato tvrdim da veze i brakovi pucaju. Važno je da se slušamo i tako će sve da dođe na svoje mjesto", zaključio je on.