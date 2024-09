Ženin ljubavnik mu poslao mejl, i opisao sve: Najveći dasa Holivuda prevaren je na najgori mogući način

Kolin Firt je 10. septembra napunio 64 godine, a glumac koji u holivudskim hitovima glumi oličenje idealnog muškarca, imao je buran ljubavni život.

Kolina Firta znamo kao gospodina Darsija iz "Gordosti i predrasuda", ali i kao idealnog tipa za Bridžit Džons. Njegova ljubavna priča je daleko zanimljivija, i ima baš sve elemente - od ljubavi na prvi pogled do skandalozne preljube, o kojoj se i dan danas šuška.

Kako je Kolin upoznao Liviju Đuđoli?

"Upoznali smo se u Kataheni. To je neverovatno lep grad, pun neverovatno lepih ljudi. Ona je tamo stajala sasvim sama... Čim sam je video, to je bio trenutni udar na srce. Video sam je i shvatio to je to!" ispričao je Kolin u emisiji kod Elen Dedženeris.

Njihovo poznanstvo desilo se 1995. godine, nakon što je Kolin rakinuo šestogodišnju vezu sa glumicom Meg Tili sa kojom je dobio sina Vilijama, rođenog 1990. godine. U tom momentu, Firt je imao 35 godina, a Livija Đuđoli 25 godina. Tek je počinjala svoju filmsku karijeru, i radila kao asistent produkcije.

Ostavila verenika pred oltarom zbog njega

Sama Livija je tvrdila da nikad nije ni čula ni videla Kolina Firta, i nije znala koliko je on veliki glumac zapravo. Ali, kada joj je prišao visok, stidljiv muškarac, osetila je momentalnu privlačnost. Livija je u to vreme bila verena,i upravo je u Rimu pripremala veliko venčanje. Sve je ostavila zbog Kolina za kog se udala u leto 1997. godine.

Porodica nije želela da se uda za "tužnog Engleza"

Pre nego se udala za glumca, preselila se u London, a on je uradio sve kako bi pridobio njenu mnogobrojnu rodbinu, jer njeni roditelji nisu bili oduševljeni time da se njihova Livija uda za "tužnog Engleza". "Možete li da zamislite da sam jednog dana njenoj porodici morao da kažem: 'U Engleskoj me smatraju za jednog od najpoželjnijih neženja', i svi su mi se smejali grohotom," ispričao je glumac.

Čim su se upoznali, Kolin je počeo da uči italijanski. U svim intervjuima koje je davao, pričao je o svojoj supruzi i koliko ima sreće što ju je upoznao. Svoju šarmantnu mladu suprugu je upoznao sa Meril Strip, Al Paćinom i Džudi Denč, i svi oni su rekli kako je mlada simpatična - svi, osim publike kojoj se supruga Kolina Firta nije dopala.

Livija nije marila za zajedljive članke u novinama, počela je da gradi samostalnu karijeru, razvijajući posao neverovatnom brzinom. Osniva marketinško - konsultantsku agenciju, zalaže se za prava i jednakost žena, a 2002. godine par dobija prvog sina Luka, a tri godine kasnije rađa im se i Mateo.

Kolin je pored svoje Livije blistao od ponosa na crvenom tepihu. Da bi izrazio ljubav prema supruzi, dobio je i dvojno državljanstvo, te stalno leteo do Italije kako bi njegova deca znala da im je i to domovina. Njihov brak je, sa strane gledan - bio savršen. Livija je bila toliko samouverena, da nikad nije dolazila na filmske setove. Imala je poverenja u Kolina da je neće prevariti sa prvom lepuškastom koleginicom koja ga pogleda.

"Bez obzira koliko je zaslepljujuće lepa moja partnerka na setu, ili bez obzira kako me gledala - ona ne može da se poredi sa mojom ženom. Livija je za mene najlepša žena na svetu," pričao je očarani Kolin.

A onda se sve raspalo

Italijanska štampa je pričala kako u porodici Firt vlada nesloga. Naime, porodica je tražila zaštitu od policije jer ih uznemirava izvesni Mark Brankač. Izgleda da je dotični čovek godinu dana Kolinu Firtu slao poruke, pisma i pozive koji su imali neki kompromitujući sadržaj. Par se uskoro oglasio u medijima navodeći kako imaju tešku situaciju, te kako ih progoni čovek do kojeg nikako ne mogu pobeći. A onda se ispostavilo da Livija Đuđoli poznaje progonitelja i da ga poznaje veoma dobro!

Porodične tajne

Ono što su Firtovi hteli da provuku ispod radara, eksplodiralo je u neverovatan skandal svetskih razmera: svi časopisi - od žute štampe pa do intelektualnih članaka, pisali su kako je Livija prevarila Kolina. Ispostavilo se da su 2014. godine imali mali raskid, tj. odlučili su privremeno da se razdvoje. U tu pauzu u njihovom braku uletio je dotični Mark koji je imao aferu sa Livijom.

Za to vreme i Livija i Kolin su izlazili zajedno, držali se za ruke, pojavljivali se na događajima što je svima bilo čudno s obzirom da su hteli da raskinu. Kasnije se ispostavilo da te 2014. godine Kolin nije hteo da raskine sa Livijom, nego je izmislio taj podatak kako bi opravdao njenu aferu sa Markom. Livija je zatim priznala kako ga je prevarila sa svojim poznaninom, Italijanom Markom,te kako je isti taj Mark poslao mejl Kolinu sve sa slikama i podacima o preljubi, koja je trajala punih godinu dana.

Do medija je došla i informacija da se Mark bunio što mu je policija oduzela laptop, jer on nije imao nameru da uhodi Kolina Firta, samo je bio povređen što ga je Livija ostavila nakon godinu veze, pa je Kolinu poslao par mejlova i slika. Prema Marku, on i Livija su se znali od detinjstva. Prvi sastanak sa Livijom bio je u njenoj i Kolinovoj kući u Italiji.

"Stalno je putovala zbog posla i to je bila savršena maska za našu vezu. Rekla bi Kolinu da ide na poslovni put, a dolazila je da me vidi. Zajedno smo bili u Njujorku, Islandu, Rio de Žaneiru... Ona kaže avantura, a ja kažem da smo bili duboko zaljubljeni," ispričao je Mark novinarima, pa dodao: "Za tih 11 meseci koliko smo bili zajedno, imam u telefonu veliki broj zajedničkih fotografija, njenih poruka, priznanja, video snimaka..."

Nakon samo 6 meseci, strasti su se smirile, a priča o preljubi je zaboravljena. Kolin i Livija su nastavili da žive zajedno, da odgajaju decu i rade. Kolin više nije davao intervjue i nije pominjao ženu. Ipak, 2019. godine su se razveli. U zvaničnom saopštenju je stajalo: "Kolin i Livija Firt se razvode. Oni će održavati prijateljstvo u ime ljubavi prema sinovima. Traže da se poštuje njihova privatnost. Neće biti daljih komentara."

Ali dalji komentari nisu ni bili potrebni - sve je već bilo rečeno.

