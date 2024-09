"Ona je sve lepša i lepša": Za voditeljku pričali da je dala otkaz na RTS-u, sad oduševila na mrežama, pogledajte Ivanu

Ivana Milenković napravila pometnju zbog jednostavne promene

Izvor: Instagram/_ivana__milenkovic_/printscreen

Voditeljka Ivana Milenković iznenadila je pratioce na društvenoj mreži Instagram, kada je objavila sliku na kojoj izgleda drugačije nego pre.

Ivana je odlučila da promeni frizuru, pa je skratila šiške, a krajnji rezultat je podelila na svom Instagram profilu."Septembarsko šišanje", napisala je pored slike, a komentari "da je sve lepša i lepša" i da je "u prvi mah nisu prepoznali", samo su se nizali.

Ovako sada izgleda Ivana:

Nedavno se pisalo da je voditeljka dala otkaz na RTS-u, a ona se tada oglasila i otkrila o čemu je reč.

"Najpre moram da kažem da to apsolutno nije istina, nikada nije bilo nikakve priče o otkazu, niti da je meni neko dao otkaz, niti da ja dajem otkaz na RTS-u. Prosto radim na novom projektu, to je emisija kojoj se izuzetno radujem. Uskoro ćete gledati i mene i druge kolege koje učestvuju. Reč je o nečemu što sam oduvek htela da radim, što mi je prilično blisko. Jutarnji program je svakako nešto što sam mnogo volela, jedna velika škola, jer pet sati živog programa kada to prođete ništa više ne može da bude izazovno za vas u smislu prisustva u programu, osim možda otvaranja nekih novih tema. Izuzetno mi je drago što mi se ukazala prilika da u ovom novom TV formatu ispoljim neke svoje ideje i kao urednik, a samo voditelj emisije što sam radila u jutarnjem programu. Znači vest o mom otkazu je potpuno neistinita", rekla je Ivana.