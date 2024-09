Čuveni glumac uhapšen zbog neplaćanja alimentacije: Mora da plati ogroman dug, ali i sudske troškove bivše žene

Gibsonu je prošle godine bilo naređeno da plaća alimentaciju od 10.690 dolara mjesečno, što je on odbijao.

Glumac Tajris Gibson, poznat po svojoj ulozi u franšizi filmova "Paklene ulice", uhapšen je u ponedeljak jer nije plaćao alimentaciju bivšoj supruzi Samanti Li, piše TMZ. Tajris se pojavio na Vrhovnom sudu okruga Fulton, pred sudijom Kevinom Farmerom, zbog borbe oko plaćanja alimentacije s bivšom s kojom ima ćerku Soraju.

Gibsonu je prošle godine bilo naređeno da plaća alimentaciju od 10.690 dolara mjesečno, što je on odbijao. Sudija ga je zbog toga proglasio krivim za nepoštivanje suda te rekao da Gibson neće ići u zatvor u slučaju da plati 73.000 dolara u 48 sati, kako piše The Hollywood Reporter. Uz to mu je naredio da mora da plati i 7.500 dolara za Samantine advokatske troškove. Prema TMZ-u, Taris je mjesečno plaćao 2.200 dolara za alimentaciju.

Kasnije je TMZ prenio da su glumca pustili iz pritvora nakon što je njegova advokatica Tanja Mičel Grejem podnijela žalbu na odluku sudije. Navodno nije morao da plati 73.000 dolara prije nego što su ga pustili. To ne znači da glumac neće morati da plati taj iznos kasnije.

Glumac je u nedelju sa svojim obožavaocima pričao o alimentaciji i rekao kako bi mogli da ga uhapse. Osim toga je optužio Farmera i pravni tim njegove bivše da sarađuju protiv njega. "Samantini advokati, Adam Gleklen i Vilijam Aleksander najbolji su prijatelji sa sudijom Kevinom M. Farmerom. Prilično je jasno da me mrze, ali moram da ih podsjetim na sve u vezi sa svojim životom i uspjehom. Radio sam naporno od svoje 14. godine da bih stigao ovdje" poručio je tada u objavi koju je u međuvremenu obrisao s Instagrama.

Tajris i Samanta venčali su se 2017. godine, a godinu dana kasnije su dobili ćerku. Da se razvode su otkrili 2020. godine.