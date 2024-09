Devojka kupila haljinu za bebe da je nosi na venčanju: Milioni u šoku gledaju dok je oblači, i još tvrdi "taman je"

13 miliona ljudi gleda snimak u neverici.

Izvor: printscreen/tiktok/user49026802847705

Da ljudima zaista svašta može da padne na pamet najbolje pokazuje primer jedne devojke koja je odlučila da se za predstojeće venčanje na kom je gost obuče na dečijem odeljenju.

I da se razumemo, naravno da postoje osobe koje su nižeg rasta i nežnije građe, i koje bez problema mogu da se uvuku u komade za decu, ali nam se ipak čini da to ne važi za odeću za bebe.

Jedna korisnica TikToka se pohvalila da je za 10 dolara uspela da pronađe "savršen outfit", i to u delu gde se prodaju stvari za bebe i decu do dve godine.

Ona je pokazala nežno pink haljinu reljefnog dezena koju je po svaku cenu želela da obuče, a potom je sva ponosna rekla da joj je "taman".

Ljudi su bili u potpunom šoku kada su videli kako to sve izgleda na njoj i komentarisali da se "nadaju da se šali". Naročito kada je približila kameru haljini koja možda, u nekom ludom snu, može da prođe kao top - jasno se videlo da se tkanina raširila do pucanja, ali to ovoj devojci ipak ne smeta.

Ona je ubeđena da je ovo "top izbor". Šta vi kažete, da li biste poneli nešto ovog tipa?