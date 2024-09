Aleksandar Milanović Kobac je sarađivao sa Marinom Tucaković i najvećim imenima domaće scene - sada otkriva i da je Boban Rajović htio da bude Merlin.

Izvor: Kurir

Jedan od najpriznatijih muzičkih aranžera i kompozitora na nađim prostorima je Aleksandar Milanović Kobac koji je sarađivao sa skoro svakim pjevačem i pjevačicom, a rezultat toga je više od 3.000 pjesama za koje je napravio aranžmane.

Kobac je za Kurir otkrio da nije išao u muzičku školu, ni imao intersovanje da se bavi muzikom, sve do trenutka kada se prvi put zaljubio.

"I onda, naravno, cura me ostavila i kreće patos i ludilo. Tu ja počinjem da otkrivam čari muzike, slučajno. To me je tako obuzelo da sam već sa 22 godine postao Kobac. Prva saradnja s nekom javnom ličnošću bila je s Viktorijom. Pjesma 'Lokomotiva'. Tad sam imao 21 godinu. Ubrzo nakon toga, imao sam rok koncert s nekim bendom. Oni su došli na binu, skočili sa mnom, ja ne znam ko su oni, ali s njima je bio Gagi Đogani. Uradili smo pjesmu 'Dens je uvjek u fazonu'. Tu pjesmu čim sam završio, čuo ju je Đole Đogani i poželeo da me upozna. Tako je počela naša saradnja, pjesma 'Idemo na Mars' i evo mi sarađujemo već 32 godine. Nakon toga počinje haos totalni. Ide Mobi Dik, 'Kralj kokaina', onda Tap 011 'Bunda, bunda', i tako hit za hitom", rekao je Kobac.

Izvor: K1 prinscreen

"Nisam znao da li je to meni suđeno u životu ili su to nekih mojih pet minuta slave. Od tog momenta nikad nisam prestao da se bavim muzikom. Preko 3.000 pjesama i gomila pjevača. Svakodnevni rad, po dvije smjene na dan i tako".

Kobac otkriva da je na početku sarađivao sa pjevačima zabavne muzike, a onda otkrio i da je zbog prvog narodnjaka koji je uradio, pevačica plakala u studiju:

Vidi opis Jedu burek kao i mi, samo što nose "moskino" majice: Kobac otkrio tajne pevača, Prija nije htela hit, a ona plakala Maja Nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/grand_televizija/printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/ Grand parada Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Moj prvi narodnjak bio je za Maju Nikolić 'Uzmi me'. Ona je došla u studio i počela da plače. 'Nije valjda da mene ovako doživljavaš, ovo je fuj, ovo je narodnjak', govorila mi je tada, a pokojni Bata Kovač ju je smirivao i rekao da misli da je to dobro za nju, za taj neki festival. Njoj se život tada promijenio, a i karijera. Ali sve se to slučajno desilo. Posle ide "Tebi, moja mazo", "U međuvremenu". Posle toga je bilo trzaja još zabavne muzike, Nataša Bekvalac, Flamingosi...".

On je uradio i prvi veliki hit Bobana Rajovića "Piroman".

Vidi opis Jedu burek kao i mi, samo što nose "moskino" majice: Kobac otkrio tajne pevača, Prija nije htela hit, a ona plakala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Miloš Ćetković Br. slika: 13 13 / 13



"Boban je imao u glavi da bude Merlin. Došao dečkić iz Danske i on tu meni priča nešto, ja tog dana dobio tekst za pjesmu "Piroman" i kažem mu "Brate, ti si piroman", on me pita šta je to. Ja mu kažem to ti je ono što potpaljuje vatru. Pristao on i tako je krenulo mimo onog što je on zamislio. Goga je došla kao klinka iz Švajcarske preko nekih likova i krenemo mi da radimo. Goga nije bila iskusna. Dosta smo radili. Imala je interesantnu farbu, stav. Ona je toliko trezven mozak imala, tačno je znala šta joj prija, šta ne. I kad ona nešto kaže, ne možeš je ubediti u drugačije. Mile Kitić, na primjer, nikako nije htio da pjeva pjesmu "Kilo gore, kilo dole". Jedva smo ga namolili Marina, Marta i ja. On je mislio da ga zezamo. Ali otpjevao je i to je ogroman hit".

Milanović je otkrio i da se pjevačici Aleksandri Prijović nije dopala pjesma "Za nas kasno je", koju je on radio.

"Mi smo tu pjesmu radili kao za neku klinku, nismo imali pojma ni ko je Aleksandra Prijović. Došla ona, otpjevala pesmu i ja se jsećam - to je jedan od najlošijih mikseva u životu koje sam napravio. Ja htio da promijenim, Steva Simeunović mi kaže da nećemo da meijnjamo, sve ostaje isto. I ta pjesma je stidljivo krenula i bum. To se desilo i s pjesmom 'Vino crveno'" od Osvajača. Refren hit, a strofa pola se ne razume, ali kad krene refren, to je to".

Kobac kaže da koristi termin "sindrom stada" za pojedine izvođače koji dođu u njegov studio. Otkriva i da li su zahtjevni kada ugovore saradnju.

"Pa kako ko. Imaš ove skeptike i one koji se lože i vjeruju. I jedni i drugi mogu da budu u pravu. Neko dođe i kao 'hoću kao, ovaj i ovaj'. Ja to zovem kao 'sindrom stada'. Ali uvjek najbolje prolazi onaj ko je svoj. Meni je sada najveće osvježenje, iako ne znam čovjeka, Desingerica. Čovjek ide do kraja, vrlo su mu smjeli nastupi. Kad si klinac, moraš da prođeš period buntovništva. Ne mogu deca da slušaju Kemala Montena. Desingerica je ono što su nekad bili pankeri, rokeri. Desingerica je moderni roker.