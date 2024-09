"Hrvatska banda htjela da me ubije na plaži": Holivudski superstar otkrio neprijatno iskustvo iz Dubrovnika

Glumac je otkrio zašto se zamjerio momcima u Hrvatskoj, koji su ga zamalo pretukli.

Izvor: YouTube/screenshot/CBS Sunday Morning

Holivudski glumac Vudi Harelson (63) u subotu je sa porodicom stigao na Vis kako bi prisustvovao projekciji filma "Narod protiv Lerija Flinta".

Nije krio oduševljenje jadranskim ostrvom, pa je izrazio želju da živi na Visu. Poslednji put u Hrvatskoj bio je prije tri godine, kada se sjajno proveo, ali njegov prvi dolazak nije baš prošao tako bajkovito.

Glumac je prije desetak godina ispričao u intervjuu za Plejboj, kako mu je uloga tupavog barmena u humorističkoj TV seriji "Kafić Uzdravlje" (Cheers) iz 1980-ih pomogla da ne pogine u Hrvatskoj.

Vudi se prisjetio kako se početkom 2000-ih sprijateljio s "pogrešnim" djevojkama na plaži u Dubrovniku. Njihovi momci bili su članovi "opasne bande" pa je Vudi postao njihova meta, te je glumac za dlaku izbjegao tuču!

"Ti momci su silazili s brda.Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su spremni da ne rastrgnu. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije, i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio na 'Cheersu', poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj", prisjetio se Harelson.

Otac mu je bio plaćeni ubica

Vudi Harelson je u jednom intervjuu otkrio i da je njegov otac navodno radio za CIA-u. Kako je naveo, odrastao je u siromaštvu, jer se o njemu i dvojicu braće brinula samo majka s platom sekretarice. Razlog zašto njihov otac nije bio s njima otkrio je kada je imao 11 godina, i to dok je slušao vijesti.

"Slušao sam radio i pričali su o Čarlsu V. Harelsonu, o njegovom suđenju za ubistvo i, bla, bla, bla... Sjedio sam tamo i razmišljao da ne može biti da je to neki drugi Čarls V. Harelson. Mislim, to je moj tata! Bilo je ludo saznati to", rekao je glumac u jednom intervjuu i otkrio da ocu nije trebalo dugo vremena da se nakon izlaska iz zatvora ponovo nađe iza rešetaka.

Tokom šestočasovnog ispitivanja u policiji, Harelson, koji je bio pod dejstvom kokaina, ne samo što je priznao ubistvo sudije nego je izjavio i da je on lično ubio predsjednika Amerike Džona F. Kenedija 1963. godine. Kasnije se branio tom činjenicom. "Kad sam rekao da sam ubio sudiju, rekao sam i da sam ubio Kenedija, to treba da vam da predstavu o stanju mog uma u tom trenutku", pričao je Čarls Harelson tokom odbrane. Ipak, za ovo ubistvo je dobio dvije doživotne kazne.

Čarls je preminuo u zatvoru 2007. nakon srčanog udara.