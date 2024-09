Branislav Lečić se prisjetio trenutka kada je Bora Čorba prvi put odsvirao kultnu pjesmu u njegovom stanu u 29. novembra

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Pjevač Bora Đorđević, napustio nas je 4. septembra u 72. godini. Tijelo je sinoć iz Ljubljane prenijeto u njegov rodni Čačak, gdje će sjutra Bora biti sahranjen, a glumac Branislav Lečić se, u jutarnjem programu Kurir televizije, prisjetio i jedne noći sa muzičarem, kada je prvi put čuo njegovu legedarnu pjesmu.

"Bio je to sasvim slučajan susret, sreo sam ga jedno jutro u Šumatovcu, kafiću gdje smo se svi umjetnici okupljali. Bora je bio u nekoj vrsti uzbuđenja, gotovo panike, i uhvatio me za ruku. Pitao me da li imam gitaru kod kuće, jer je hitno želio da mi nešto pokaže. Naravno, odgovorio sam da imam, jer sam živio blizu, u 29. novembra. 'Ajde, ajde kod tebe', rekao je i bukvalno me poveo do mog stana", rekao je Lečić.

Kad su stigli, Bora je odmah uzeo gitaru i počeo da svira.

Vidi opis Priča o pjesmi "Lutka sa naslovne strane": Sreo glumca u Šumatovcu, pa ga pitao da li kod kuće ima giraru Riblja Čorba "Pogledaj dom svoj anđele" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube Sputnjik Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Riblja Čorba Official channel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RTS/Screensh Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Sjeo je, uzeo gitaru, i onako pun energije, počeo da svira pjesmu koju nikada prije nisam čuo. Bilo je to prvi put da svira 'Lutku sa naslovne strane'. Bio sam zapanjen. Pjesma je imala nevjerovatnu energiju, iskrenost i snagu. Stihovi su bili jednostavni, a opet snažni i direktni. I dok je svirao, mogao sam da vidim tu dječačku nevinost u njegovim očima. Kada je završio, gledao me pravo u oči, čekajući moj odgovor, kao da sam sudija koji treba da presudi - da li pjesma prolazi ili ne".

Lečić se prisjeća koliko je Bora bio skroman i nesiguran u tom trenutku, iako je već tada pokazao sav talenat i potencijal.

Izvor: K1/Printscreen

"Gledao me je, dječački, sa osmijehom, kao da nije bio svjestan kolika je pjesma u pitanju. Ja sam bio ubijeđen da će to biti hit, i rekao sam mu: 'Boro, ovo je hit, pogodio si u srž, ovo će odjeknuti!'

Bora Đorđević, tada mlad umjetnik u usponu, čuo je te riječi i Lečićeva reakcija mu je bila posebno značajna.

"Bio je tako skroman, kao da nije vjerovao da je pjesma toliko dobra. I to je bio jedan od onih trenutaka koje nikada neću zaboraviti. Uvijek je nosio svesku u kojoj je zapisivao stihove. Bora je živio u poeziji, i to je bio njegov svijet".

Osim što je bio pjesnik i muzičar, Bora je imao i snažan politički angažman, što je Lečić takođe pomenuo.

"On nije iznenada postao Srbin ili nacionalista. Bora je Srbstvo osjećao duboko, kao dio svog identiteta. Njegov bunt bio je odgovor na poniženje i nepravedan odnos prema srpskom narodu. Bora ne može da umre. Njegove riječi i djelo će živjeti, motivisati i podsjećati nas na njega još dugo nakon njegovog fizičkog odlaska".