Ćerka Jovane Jeremić krenula da radi: Umjesto u predškolsko, otišla na Pink, dobila i prvi honorar od čelnika

Po svemu sudeći, mala Lea je krenula maminim stopama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Popularna voditeljka Jovana Jeremić iznenadila je svoje pratioce kada je otkrila da je prvi školski, odnosno predškolski dan, njena ćerka provela ne u vrtiću, već na snimanju.

Ponosna mama okačila je njihovu zajedničku fotografiju i javno se pohvalila naslednicom koja je dobila i svoju prvu dnevnicu na Pinku.

Posle terena i snimanja cio dan, preko veze smo ipak stigli da večeramo u 18h na TV Pink iako restoran radi do 17.30h. Kažu da je Lea zaslužila! Danas je dobila prvu dnevnicu od producentkinje! Za Leu je septembar počeo RADNO! Od sjutra i predškolsko! Danas ipak PINK - napisala je u objavi Jovana Jeremić.

Izvor: Instagram printscreen /jeremicjovana

Podsjetimo, ćerka Jovane Jeremić je 26. avgusta proslavila 6. rođendan.

- Lea puni šest godina. Sledeće godine kreće u školu, moja jedinica, moja naslednica, sve moje. Zapravo, ja tek sada shvatam koliko sam veliku stvar uradila te 2018. kada sam je rodila - rekla je ponosna majka i otkrila kako je Dragan iznenadio.

- Sve ovo što vidite ovde joj je poklonio. Vilu Jovanu i bazen u kom se kupa i jedno srećno detinjstvo kao i mnogo ljubavi, očinsku ljubav. Lea je srećna što ima dvojicu očeva - kazala je Jovana i otkrila kako je Dragan prihvatio Leu.

- Dragan je lav, ona njega obožava, kad nisam u prilici i kad vodim "Jutarnji", on joj ujutru da doručak, odvede je kod moje snaje i poljubi je. I to nema cijenu. Dragan je neko ko je obilježio moj život. Dragan Stanković zaslužuje svaku vrstu poštovanja sa moje strane. I ja se trudim uvjek da mu odam to poštovanje jer smatram da je ljubav, pored emocija, nešto što zahtijeva jednu vrstu odgovornosti. I to je problem današnjih muškaraca što oni i pod ljubavlju smatraju i seks. Se*s je samo propratni dio, jedan element ljubavi. Na prvo mesto su poštovanje i sigurnost. I mogli bih sav seks ovog sveta da trampim za ovo što sam navela, a to su poštovanje i sigurnost. Posebno što ja nisam žena telesnog, već i duhovnog sastava - ispričala je voditeljka.