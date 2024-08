"Čola je dobio pare da vrati dugove zelenašima": Menažder otkrio šok detalje, on mu je najveće razočarenje

Menadžer Dragan Zurovac ispričao je zbog čega nema lijepo mišljenje o Zdravku Čoliću.

Legendarni muzičar Zdravko Čolić svojevremeno je sarađivao sa nekadašnjim mendžerom "Zabranjenog pušenja", Draganom Kikijem Zurovcem, a on je sada otkrio nepoznate detalje o pjevaču.

Kako je istakao, poslije rada sa Čolićem ostao mu je gorak ukus u ustima. Nazvao ga je najvećim razočarenjem, a onda detaljno objasnio šta se dogodilo.

"Moje najveće razočarenje je Zdravko Čolić, on nikad nije zaradio nijedan jedini dinar. Nije imao i to je ružno reći, ali ja evo sad govorim... Pokušao je da radi neke koncerte i onda je nešto Bregović rekao: 'Hajde ti pokušaj'. Međutim, to je sve propalo...", istakao je Kiki.

"Tada je imao 51. godinu, a posljednjih 10 ga je držao na grbači jedan dečko kog je isto jako razočarao. Sa Čolićem se niko nikada nije ni družio iz Sarajeva, niti je on ikada tamo živio. On je posljednjih 30 godina pjevalo da preživi u onom užasnom ratu, ali nije mogao. 1999. godine sam ga ja vratio na scenu i čovjek je zaradio 350.000 maraka, keš mu je dat, da vrati dugove jednom čovjeku iz Bosne i bratu koji se tada zadužio kod zelenaša. Ja sam pripremio posao koji je tek trebao da donosi milione. Njega i sad smatraju najbogatijim pjevačem, a on nikada nije imao, dinara prije toga nije zaradio", rekao je bio u "Gravitacija" podkastu.