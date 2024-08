Otac Uroša Blažića na suđenju rekao da mogu da ga strijeljaju, ali da oružje kojim je njegov sin počinio masakr, nije njegovo.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Danas je u Specijalnom sudu u Beogradu počelo suđenje Urošu Blažiću (22) iz Dubone kod Mladenovca. Blažić je na suđenju iznio svoju odbranu, priznavši krivicu, i tom prilikom otkrio motiv koji ga je naveo na masakr. Nakon njegovog izlaganja, u pratnji sedam čuvara za govornicu je izašao drugookrivljeni Radiša Blažić, koji je stao za govornicu kako bi iznio svoju odbranu.

"Želim svima da se obratim, bol i žal koju osjećam, gdje je tamna sila prirode učinila da moj sin počinio takav masakr. Vjerujte, pa ja bih i za najmanju povredu i ranu dao svoj život. Branio sam narod, ali najteže nešto što čovjeku može da se desi jeste da vam sin uradi ovako nešto. Sina ne mogu da opravdam za ono što je uradio, ali želim da kažem da ja nisam lud i da me ubijete u četiri zida ne mogu to da uradim. Velika je ovo žalost, porodice žrtava osjećaju bol i patnju, ali vjerujte ja ovo što osjećam jer ja to garantujem svojim životom, uz post i molitvu ja se molim da žrtve vaskrsnu. Ja sam u nevjerici da je to moj sin uradio. Njegova majka i ja smo ga vaspitali da bude pošten, da završi škole, da bude domaćin.

Svi znaju ko sam ja, šta sam, odakle sam potekao i šta sam postigao. Ponišavao sam devetke da bi dobio deset. Uhapšen sam i od tada sam bio u četiri zida, ekran televizora sam video 2. avgusta kad sam pušten na šetnju u trajanju od 15 minuta. Nisam išao u lov da ne ubijem životinju nedužnu, a ne da naoružavam svog sina da pobije te ljude. Ubio je momka sa kojim sam bio na nekom veselju. Sjećam se imao je košulju boje trule višnje, e ja ću njega žaliti do kraja života. Želim sve ovo sa ispričam jer ja ovde branim uniformu, svoju čast, državu. Nisam lopov, štedio sam svoje plate, nekada sam imao platu šest maraka. Vratiću se na to da mi se sin nikada nije povjerio. Čitao sam u novinama da je moj sin imao majicu koja veliča neki terorizam, a tu majicu mu je kupila moja majka u Mladenovcu i koštala je 200 dinara. Evo, ja bih dao svoju glavu, strijeljajte me, stavite me u vreli kov, ali nemojte da sumnjate da je bilo šta od tog oružja moje. Pa u toj kući, na imanju bilo je uvijek 15, 20 ljudi jer smo imali radnike. Trebalo bi da me da ubije da mi olakša muke.

Radiša Blažić je počeo da plače.Trebalo mu je nekoliko trenutaka da se vrati u normalu kako bi nastavio svoje izlaganje. A za riječ se javio i tužilac Ivan Konatar koji je imao primedbu na iznošenje odbrane.

Konatar je naveo "da nisu čuli nijedan dio koji je vezan za optužnicu i za djelo za koje se tereti." Sudija Lidija Jovanovski je zatim upozorila i pitala Radišu Blažića da joj kaže da li ima nešto pored onog što je izjavio u tužilaštvu, ali joj je on kratko rekao: "Nema, ostajem pri svemu što sam rekao."

Branilac Radiše Blažića zatražio je od njega da mu ispriča da li je tog dana primetio nešto neobično u ponašanju svog sina Uroša, a što bi možda dovelo do ovakvog zločina. Radiša je kazao da se tog jutra video sa sinom jer su išli po pečenje, a kasnije je Uroš otišao da se odmori kući.

"Dobio sam poziv oko 12 sati uveče gde mi je rečeno da dođem u centar sela i da je Uroš ubio dvojicu momaka. Tim činom je ubijen i moj život, ništa nije ukazivalo na to da će se tako nešto desi. Nismo se tog dana sporečkali, a kamoli da će doći do ovakve strahote, pokolja, užasa.

Radiša Blažić: Savjetovao sam sina da se ne bavi kriminalom

Radiša Blažić je naveo da će odgovorati na pitanja tužilaštva. Tužilac Ivan Konatar pitao ga je da objasnio odnos između oca i sin, a Radiša Blažić je naveo da je imao blizak odnos sa njim i da su znali da se šale na neki svoj način. Tužilac je upitao da li je znao za krivične prijave koje su da podnesene protiv njegovog sina.

Radiša Blažić: Poznato mi je da je zaustavljen sa motorom bez dozvole, i ovo što je imao sa majstorima.

Zatim je naveo da je kao otac pričao sa njim o tome, i savetovao ga da se ne bavi kriminalom, drogom i da se opija.

Radiša Blažić: Objasnio mi je da nije sve tako kako je prikazano.

Tužilac ga je upitao iz kog razloga nije sarađivao sa Centrom za socijalni rad tokom 2019. godine, ali se Radiša Blažić rekao da to nije tačno.

Radiša Blažić: To neću da komentarišem to je tendenciozno.

Tužilac je zatim zatražio da mu drugookrivljeni navede da li je ispred sina Uroša Blažića pričao kako se "država ogrešila od njega, i da li se žalio na sistem.

Radiša Blažić: Nisam mu govorio, ima dete oči pa vidi. Da li vi imate oči pa vidite?!

Nakon ovog odgovora gde je Blažić povisio ton sudija ga je opomenula da ne vređa tužioca.

Tužilac Ivan Konatar pitao je Radišu Blažića da li mu je poznato da je tokom rata ukradeno 11 bombi i da se vodio krivični postupak povodom toga.

Radiša Blažić je zatim rekao da mu tako nešto nije poznato, a tužilac je upitao: "Da li znate da je vođen disciplinski postupak zbog toga protiv vas?"

Na ovo pitanje drugookrivljeni Blažić je rekao da mu to nije poznato.