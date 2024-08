Ima 23, a naslediće tri milijarde i pola Beograda

Ema Cepter danas uživa u luksuzu i bogatstvu, ali njen život nije oduvek bio "med i mleko".

Ema Cepter, naslednica jedne od najmoćnijih i najimućnijih porodica u Srbiji, nedavno je oduševila pratioce kada je podelila fotografiju sa svojim ocem..

Nikada nije krila da su veoma bliski, čemu svedoče i nežne reči koje je uputila ocu.

"Tata moj, uvek si prvi broj", napisala je Ema uz njihovu fotografiju, podelivši i uspomenu iz detinjstva.

Očekivano, komentari podrške samo su se zaređali jedan za drugim.

"Imati ćerku je kao posedovati blago koje obasjava svet svojom nežnošću, a imati oca je kao imati stub snage koji čuva i ulepšava sve tvoje snove. Zajedno, oni su neraskidiva veza ljubavi i podrške koja čini život lepšim i potpunijim", "ikone", "Laf bio i ostao", "Divno vas je videti. Čuvaj tatu dok ga imaš", pisali su Emini pratioci oduševljeni njenom objavom.

Sa druge strane, bilo je i onih koje je oduševila porodična luksuzna jahta na kojoj su se snimali, a za koju se spekuliše da je plaćena neverovatnih 16 miliona evra. Nazvana je Joy Me i luksuznija je i opremljenija čak i od najpoznatijih jahti poznatih svetskih bogataša.

Pre oko godinu dana, Fashion TV snimio je prilog na neverovatnoj jahti porodice Cepter, koji nam je omogućio da zavirimo u njenu unutrašnjost i u pitanju je zaista dizajn koji oduzima dah.

Kako navodi portal Yacht Charter Fleet, jahta Joy Me sagrađena je 2011. godine, a nudi smeštaj za do 12 gostiju, u šest apartmana, među kojima su master apartman, jedna VIP kabina... Uz to, može da je koristi do 11 članova posade, kako bi iskustvo uživanja u njoj bilo bezbedno.

Inače, luksuz i bogatstvo nisu retkost na Eminom profilu, jer bogata naslednica često deli trenutke iz svog života "na visokoj nozi".

Ipak, iako danas Ema Cepter živi život na kom joj mnogi zavide, nije sve oduvek bilo "med i mleko".

Ova prelepa mlada žena ostavljena je na rođenju, no veoma brzo je zapala za oko najbogatijem bračnom paru u Srbiji - Filipu i Madleni Cepter, koji su je odveli u topli dom i dali joj svu ljubav koju je mogla da zamisli.

Zanimljivo je i da je vila na Dedinju koja je u vlasništvu njenih roditelja dobila ime po njoj, a Filip i Madlena svojevremeno su, davne 2000. objavili na najlepši mogući način vest da je malena Ema postala član njihove porodice.

"U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo.Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo", rekla je Madlena tada.

U godinama koje slede, njihova mezimica Ema pokupila je najbolje od svojih roditelja. Uspešni poslovni ljudi, veliki filantropi i pasionirani globtroteri ćerku su vodili svuda sa sobom, te je od malih nogu upoznala svetske metropole.

"Sa svim tim tinejdžerskim momentima koji su prisutni kod sve dece tog uzrasta, moram da kažem da je Ema jedna dobra devojčica. Dobar učenik. Što kažu ovi koji nas čuvaju, voze – mi znamo Emu, ona uči od svoje druge godine. Sad završava koledž. Ona bi htela u Ameriku, ali kakva Amerika, ko će tako daleko da putuje. Videćemo da to bude negde oko Londona", rekla je Madlena Cepter svojevremeno u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Danas, dovoljan je jedan pogled na njen Instagram profil da bi vam bilo jasno da Ema obožava putovanja i umetnost, kao i da je najčešće stacionirana u Londonu gde je studirala psihologiju, dok je danas na master studijama, i u drugim evropskim metropolama.

Mlada naslednica na putovanja ide isključivo privatnim avionom, a destinacije koje posećuju su uglavnom na Azurnoj obali. Najčešće je u Monte Karlu, jednom od najbogatijih mesta u Evropi.

Mnogima nije promaklo da je čak i dnevna soba njenog devojačkog stana veća od stana prosečnog Srbina, a nekretnina u kojoj se najviše snimala opremljena je po poslednjoj modi.

Bogatstvo njene porodice procenjuje se na neverovatnih 2.6 milijardi dolara, a poseduju i veliki broj nekretnina, te su se mnogi šalili da je "Emi otac kupio pola Beograda", a još njenih fotografija pogledajte u galeriji u nastavku: