KEVIN HART PREVARIO I JAVNO PONIZIO ŽENU

Kevin Hart našao se u centru skandala kada se saznalo da je prevario suprugu koja je tada bila u sedmom mjesecu trudnoće, a kako je priznala sve je otkrila kada je dobila eksplicitni snimak muža i ljubavnice.

Izvor: Instagram/enikohart/screenshot

Ljubav između ikone komedije, Kevina Harta, i njegove supruge, Eniko Hart opstala je zahvaljujući njoj koja je za svog supruga dala sve od sebe i prešla mu preko najvećeg skandala koji je izazvao dok je ona bila u sedmom mjesecu trudnoće. U avgustu 2014. glumac Kevin Hart ponosno je objavio da je njegova tadašnja djevojka Eniko Pariš pristala da se uda za njega nakon pet godina veze. Na večnu ljubav zavjetovali su se dvije godine kasnije, 13. avgusta 2016. godine.

Sve je bilo idilično, a par je sledeće godine objavio da čeka svoje prvo dijete: "Smijemo se činjenici da ćemo sledeće godine u ovo vrijeme slaviti njen prvi Dan majki", napisao je tada glumac na Instagramu. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije Kevin Hart dospio je u centar skandala.

"Bio sam u lošem okruženju u kom se događaju samo loše stvari", branio se. Tri mjeseca kasnije priznao je da je prevario suprugu u intervjuu za Breakfast Club.

Kako se kasnije saznalo, glumac se našao u navodnom pokušaju iznude. Neko je navodno imao video Kevina Harta i Montije Sabag i pokušavao je da razotkrije glumca i dobije novac. Montija je ispričala kako se njen susret s glumcem dogodio u hotelskoj sobi u Las Vegasu 2017. godine, koji su planirali on i njegov prijatelj Džej Ti Džekson.

U sobu su stavili kameru i snimili intimne trenutke Harta i Sabag, koji su otkrili da su te večeri imali s*ks tri puta. Video traje tri minuta, a javnosti je pušten u septembru 2017. godine.

Iako je u početku negirao bilo kakvu prevaru, na Instagramu je objavio video u kom se izvinjava supruzi i djeci: "Toliko se izvinjavam supruzi i djeci. Moram da budem bolji i hoću. Nisam savršen i nikad nisam tvrdio da jesam. ...sve vas volim", govorio je.

U dokumentarnoj seriji pod nazivom "Kevin Hart: Don't F**k this up", njegova supruga progovorila je o skandalu - "Saznala sam iz poruke. Ne znam ko mi je to poslao", rekla je kroz suze Periš i dodala: "Poslali su mi video Kevina i, znate, još jedne žene. Ja sam tada bila trudna, bila sam u sedmom-osmom mjesecu trudnoće. Baš sam doručkovala kad sam uzela mobilni i odmah se izgubila. Nazvala sam ga uplakana, bila sam bijesna. Ponavljala sam: 'Kako si dopustio da se to dogodi? Javno si me ponizio. Sve je na Instagramu, sve je na društvenim mrežama'. Bila je to svađa koja je trajala i trajala danima. Rekla sam mu da, ako je to ono što planira da uradi, ne želim da budem dio svega toga", ispričala je.

Međutim, nekoliko nedelja nakon javnog izvinjenja i skandala, glumac i njegova supruga priredili su ekstravagantnu zabavu za dijete i najavili da će se beba zvati Kenzo. Nakon rođenja sina 2017, slavni par je 2020. dobio ćerku Kaori Mai Hart. Uprkos ovom skandalu, njih dvoje su ostali zajedno i uživaju sa svojom djecom, ali i glumčevom djecom iz prvog braka.