"Nudili mi pare, to je jedno veliko ne": Ceca u problemu zbog vile na Dedinju, otkrila šta ju je snašlo

Ceca Ražnatović komentarisala je influenserku iz Slovenije koja je došla u Beograd kako bi posjetila njenu vilu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Ceca Ražnatović, jedna od najvećih balkanskih zvijezda, nedavno je ponovo dospjela u centar pažnje, ali ovog puta zbog poznate influenserke iz Slovenije koja je došla da posjeti Beograd.

Blogerka je odlučila da posjeti i Cecinu vilu na Dedinju, te namjenski obišla tu lokaciju. Tom prilikom, influenserka se snimala i fotografisala ispred Cecine vile, a zatim je sve te trenutke podijelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Ova situacija izazvala je veliku pažnju i interesovanje javnosti.

Sada se oglasila i pjevačica:

"Pričala sam ranije u intervjuima da su mi agencije nudile da stave one crvene konopce i da ulazi narod. A gdje ja da budem s djecom dok narod šeta kroz moju kuću, a ja uzimam pare? Mislim, ne mogu da vjerujem šta sve ljudima pada na pamet", rekla je kroz smijeh Ceca, pa objasnila:

"Naravno da je to veliko 'ne', ali mi je drago, to pokazuje samo da te ljudi vole, poštuju to što radiš. Djevojka ništa nije rekla negativno, čak naprotiv, i dan danas ljudi dođu slikaju ispred kuće ili snimaju dok prolaze. Mahnem kad vidim, kada sam napolju, ali kad me nema, nema me. Najviše mašem 'Paparaco lovu'", rekla je Svetlana Ceca Ražnatović.

