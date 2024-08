NIKOLIJA SAMO U VEŠ U GRAD: Fotka usijala mreže, "sijevaju" obline ispod providne bijele čipke

Pjevačica je pokazala nevjerovatnu liniju, i mnogi komentarišu isto - nikada bolje nije izgledala.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Popularna pjevačica Nikolija odlučila je da "počasti" svoje pratioce se*sepilnom fotografijom iz noćnog izlaska ili sa nastupa, na kojoj je samo u vešu i providnoj beloj čipkanoj haljini.

Malo je reći da su njeni fanovi bili oduševljeni vrelim izdanjem, a mnogima je i dalje nevjerovatno da neko može ovako dobro da izgleda i to nakon dvije trudnoće.

Ipak, poznato je da pjevačica jako vodi računa o svom izgledu, a treninzi i ishrana definitivno su dali rezultate.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Inače, Nikolija je nedavno prvi put progovorila o svojim plastičnim operacijama, te je priznala na TikToku da se za neke pokajala.

Podsetimo, kada se svojevremeno pojavila na sceni prvi put u jednom rijalitiju, imala je dugu plavu kosu, drugačiji nos, grudi, obrve... međutim, danas izgleda dosta drugačije.

"Imam želju da podijelim sa vama sve, kao i zbog čega se kajem, a zbog čega ne. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom tijelu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vrijeme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu to promijenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka ", rekla je Nikolija u videu koji je objavila na TikToku.

"Druga glupost koju sam napravila, a koju sam ispravila, su usta. Moja divna, prelijepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam našalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lijepa i ne znam šta mi je to trebalo. Uradila sam trajnu šminku, pa uvjek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila", priznala je pjevačica.

Podsjetite se kako je Nikolija nekad izgledala: