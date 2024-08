"To znaju samo one koje su spavale s njim" Ljubavnica otkrila intimni detalj na Bekamovom tijelu, a Viktorija zakukala

Oni koji su sumnjali u to da je fudbaler imao ljubavnicu sada su zaćutali.

Nakon što je prošlogodišnji dokumentarac o Dejvidu Bekamu podigao ogromnu prašinu u javnosti, i bacio novu ljagu na njegovu nekadašnju ljubavnicu Rebeku Los, ona se svim silama potrudila da otkrije pravu istinu o njihovom odnosu.

Iako je godinama unazad pokušavala da skandal ostavi u dalekoj prošlosti, prebacivanje "lopte" na njenu stranu, i prikazivanje Bekama kao žrtve, nije joj se dopalo, zbog čega je odlučila da progovori o svemu.

Ono što je ispričala bacilo je novo svijetlo na čitavu situaciju, a Dejvid više nije bio "nevinašce" u očima javnosti. Situacija se, doduše, primirila kroz par mjeseci, a mnogi su se pitali šta je sada sa Losovom.

Podsjetimo, skandal je prvi put izbio davne 2004. kada je nekadašnja asistentkinja fudbalera priznala sve o njihovoj aferi. Detalje zabranjene veze ispričala je tabloidu News Of The World, a za to je navodno dobila pozamašnu sumu novca. Nije stala na ispovijesti, već je pokazala i kopije eksplicitnih poruka koje je navodno razmijenila sa tadašnjim igračem Real Madrida.

Ovaj skandal gotovo je uništio Bekamovu reputaciju koji se do tada predstavljao kao porodičan čovjek i uzoran muž Viktorije Bekam.

Sa druge strane, bilo je i onih koji su smatrali da Rebeka samo želi da zaradi na "nedužnom fudbaleru". Ipak, nekadašnja asistentkinja čvrsto se držala priče i bila je spremna da ide i na sud samo da bi dokazala da govori istinu.

Los je otkrila i da postoji detalj na Bekamovom tijelu za koji znaju samo one žene koje su bile intimne sa fudbalerom.

Kada su je novinari pitali o čemu je riječ, ona je istakla da "to nije za televiziju, već za sud", a navodno je Viktorija po tome znala da Rebeka ipak govori istinu.

Osramoćena Bekamova supruga je brže-bolje pobjegla iz Velike Britanije za Ameriku, a kako je priznala kasnije, to joj je bio najteži period života.

Bekam je sve vrijeme negirao aferu, te se iste priče drži i dan-danas.

Sa druge strane, Rebeka se na sve načine trudi da ovu priču ostavi iza sebe. Živi i radi u Norveškoj kao instruktorka joge, i posvećena je mužu i djeci.

