5 VJEŽBI KOJE TREBA DA RADITE AKO SJEDITE 8 SATI DNEVNO: Povećajte pokretljivost i smanjite ukočenost i štetu

Instruktorka pilatesa kaže da ovih 5 vježbi treba da rade žene koje rade za kompjuterom, da bi smanjile štetu od sjedenja.

Sjedenje po cijeli dan za stolom nije dobro za vaše tijelo - ali vjerovatno to već znate. Ako ste za kompjuterom od 9 do 17 časova, i to godinama, možda ćete imati bolove u leđima, zategnute kukove i ramena kada se odjavite. Jedan od najboljih načina da nadoknadite štetu koju sebi nanosite dok sjedite za radnim stolom jeste izvođenje redovnih vježbi za mobilnost i posturu tela, odnosno držanje.