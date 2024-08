Otkazuju mu oba bubrega, zadrugar moli za pomoć: "Moram na operaciju što prije, u poodmakloj je fazi"

Zadrugar prodaje stan zbog liječenja, moli javnost za pomoć!

Bivši rijaliti učesnik "Zadruge 7" Samir Ramović, apelovao je na javnost da pomogne ko može, jer je njegovo zdravstveno stanje ugroženo i pomoć mu je neophodna.

"U pitanju je insufijencija bubrega u poodmakloj fazi. Trenutno mi oba bubrega, kako kažu doktori, rade sa svega deset odsto kapaciteta", počinje priču Ramović i otkriva da su problemi sa bubregom počeli u djetinjstvu:

"Funkcija bubrega je oštećena još davno, kada sam imao šest godina imao sam problem - bakteriju. Popio sam neku vodu koju nije trebalo. Tada mi je rađena biopsija bubrega, bio sam na određenoj terapiji. Kasnije se opet javio problem, u osmom razredu osnovne škole. Tada sam takođe bio na terapiji, ponovo je rađena biopsija, isti problem. Posle te terapije je funkcija bubrega bila oštećena, ali nije bilo drastičnog odstupanja od uredne funkcije, možda su neki parametri bili malo povišeni, gubio sam bjelančevine u urinu... 2009. sam imao upalu, jer sam trenirao fudbal", priča zadrugar i dodaje:

"Tada je počeo da mi kreatinin ide na gore. Ako je gornja granica za odraslu osobu 120, meni je tada otišao na 130, pa na 140, 150... Prije ulaska u rijaliti mi je bio oko 200. Kada sam izašao i ponovio nalaze, vidio sam da mi je funkcija bubrega naglo opala, taj kreatinin mi je otišao na 600 i nešto, urea na 32, a do 10 mislim da je granica normale. Odmah sam bio spreman za dijalizu, ali sam dobio određene ljekove. Posle dvije nedelje sam ponovio nalaze, urea je krenula da pada, samim tim sam odmah izbjegao dijalizu, da ne dođe odmah do toga, ali mi je doktor odmah predložio da nađem kardiohirurga, da mi ugrade u ruci šta treba, da budem spreman za dijalizu. Prema njihovim predviđanjima, jako brzo će, najkasnije do Nove godine, ipak doći do dijalize. Trebalo bi da se uradi transplatacija bubrega, da ne dođe do dijalize."

Samir dodaje da bi najbolje bilo da ode na transplataciju bubrega.

"Čovjek kad krene na dijalizu, mijenja mu se način života sto odsto, svakog drugog dana je u bolnici od četiri do šest sati. Već sada mi prijeti opasnost od oštećenja drugih organa, kao što je, recimo, koštana srž, kosti, problemi sa želucem... Od ljekara sam dobio 5-6 ljekova koje pijem svakodnevno, da bih sačuvao te druge organe. Parametri pokazuju da ide ka tome, da postoji mogućnost da se to negativno organizuje na druge organe. Preporučena mi je transplatacija bubrega, što prije, da ne bude kasno, dok ne dođe do trajnog oštećenja drugih organa. Ako dođe do toga, onda nema transplatacije, već je čovjek na dijalizi do kraja života, dolazi do određenih komplikacija i lošeg ishoda."

"Ja sam B pozitivna krvna grupa, dolazi u obzir B grupa, nebitno koji je RH faktor, kao i nulta grupa. Osobe koje pripadaju nekoj od ovih krvnih grupa bi mogle da mi budu potencijalni donori", objašnjava Samir.

Rijaliti učesnik osvrnuo se i na finansije, budući da se društvenim mrežama širi i apel za skupljanje novca za liječenje.

"Vidim, nude se ljudi i novac da daju... Ne znam koliko košta ta transplatacija, zavisi od države u kojoj se radi. Velika je to suma, može biti od 40.000 do 100.000 eura, zavisi gdje se radi. Preduzeo sam neke korake, dao sam svoj stan u Beogradu na prodaju, da bih bio siguran da ću imati novac ukoliko nađem nekoga ko bi mogao da bude donor. U ovoj situaciji sve dobro dođe. Planovi za budućnost su mi se poremetili, u smislu muzike i zarade... Ima tu svakakvih komplikacija, danas sam saznao da u Turskoj se podrazumijeva da donor može biti jedino krvni srodnik, jer sve mimo toga ne priznaju zbog potencijalne zloupotrebe, trgovine organima... Čuo sam i za slučajeve gdje se jave donori, pristanu na sve, odrade sve analize, plati se sve i onda odustanu u zadnjem trenu."

Otac mu može biti potencijalni donor ali, kako kažu doktori, to nije najsrećnije rješenje.

"On je krvna grupa kao što sam ja, spreman je odmah da mi da bubreg, kao što kaže, da odemo odmah na operacijski sto, da zapjevamo i da se veselimo. Međutim, on ima 67 godina, a doktor je rekao da nakon 65. bubrezima naglo opada kvalitet, funkcija... Treba dodatne analize da odradi, ima visok krvni pritisak, tako da nisam siguran da li će biti adekvatan donor, da li je to najbolja opcija."

"Kroz život sam dugo, kao tinejdžer, bezbrižno živio, a onda me je zadesio veliki životni problem, znate da moja djeca imaju autizam. Tu je borba neprestana. Nakon ovog saznanja o mojim bubrezima, zapitao sam se da li je moguće da opet imam ovako veliki problem, ali tu sam, što kaže Njegoš: 'Svemu sam naredan'. Čovjek ne može kada se osami da ne razmišlja o tome, da ga to ne pogađa, da se ne zapita da li će sve to uspjeti da prebrodi, razmišljam o djeci, o budućnosti... Dosta mi znači moja smirenost koju sam kroz stekao poslednjih godina, otkad se borimo s autizmom djece. Naučio sam da budem staložen, nije lako, ali borim se. Želim da se vratim na svoj put i budem uz svoju djecu, vratim se muzici..." kaže Samir, kom su u ovim teškim trenucima velika podrška bivši cimeri iz "Elite".

"Prijatno sam iznenađen, iskreno. Kroz život idem s dobrom namjerom, tako su mi oni sad i vratili... Ne boli me ništa, pa nemam osjećaj da se meni nešto dešava, ali ovo nije mali problem. Vidim da imaju svijest o tome i hvala svima, stvarno. Na stranu rijaliti i sve, ali vidim da, kada su ovakve stvari u pitanju, da svi to stavljaju po strani. Nisam imao velike konflikte tamo, ali vidim da su svi spremni da pomognu na bilo koji način, nude se, tu su."

